歐洲歡迎台灣去！ 林佳龍點出關鍵：保密、共管中共報復、找到共同利益

在蕭美琴副總統日前成功突破中國封鎖，順利在歐洲議會舉行的IPAC年會演講後，隨後前總統蔡英文訪問德國，台灣與歐洲的關係熱度升高，外交部長林佳龍於今天（11/22）播出的網路節目專訪中表示，歐洲其實很歡迎台灣訪問，但過程中要高度保密，並要在建立互信讓雙方能「共管」中共報復，且能找出共同利益。

林佳龍本週三（11/19）接受網媒《風傳媒》節目《下班國際線》專訪，於今（22）日晚間播出。林佳龍表示，他上任後推動的「總合外交」理念，此次就是國會外交最好的呈現，其實「對中政策跨國議會聯盟 」（IPAC）不只支持台灣，也關切受到中共打壓的新疆、西藏、香港等人權問題。

林佳龍也指出，除了與理念相近夥伴合作，要克服蕭美琴出訪難關，其實涉及許多單位，包括歐盟、歐洲議會、比利時政府及過境轉機地德國，「好像007一樣是沒有錯。」

林佳龍表示，外交系統當初逐一和相關單位溝通、處理好損害控管，首先就是要保密，其次還要判斷中共可能採取的報復。

林佳龍直言，「歐洲現在是歡迎台灣去」，只是要如何「共同管理」中共可能出現的不理性行動，而這就有賴雙方在互信基礎上，好好地共管中共，包括中共可能的介入、阻撓及報復。

林佳龍也說，實際上，自己今年下半年接連造訪日本、菲律賓與歐洲等非邦交國家，他也都是開誠布公。「我不會就是說好像突擊、去了就跑，我們是長期累積互信基礎。」林佳龍強調。

林佳龍也指出俄烏戰爭對於歐洲與台灣的關係所產生的影響。在訪問中，林佳龍說，歐洲過去可能會認為台灣地理位置遙遠，台灣海峽情勢與自身沒太大關係，但俄烏戰爭爆發後，歐洲才發現俄羅斯能夠打到今天，是背後有中國不斷在支持，包括提供武器、無人機，並以購買俄國出口的石油、天然氣等支持其貿易，因而讓歐洲驚覺，中共威脅已擴張到歐洲大陸。

林佳龍進一步表示，美國總統川普（Donald Trump）要求歐洲各國共同分攤防衛責任，再加上中國在俄烏戰爭扮演的角色，都讓歐洲覺醒，也成為台灣的機會，因為歐洲無論要再工業化或再武裝都需要台灣，從半導體、人工智慧（AI）等經濟供應鏈，台灣都不可或缺；另一方面，歐洲在科技領域其實很強，在國防工業上也很有基礎，這時台灣能夠和歐洲合作，其實對雙方都是互補。

林佳龍強調，中國與俄羅斯已結盟、可謂「鐵桿」關係，如果台灣與歐洲各自對抗，反而會被中俄各個擊破，因此台歐必須結合。

林佳龍坦言，台灣能走出去，除了台灣本身的重要性增加，世界變局包括俄烏戰爭、中共擴張、川普撤出等，都使得歐洲要自救，台灣也成為歐洲最好的夥伴，例如在抵禦無人機侵襲、海底電纜受損及假訊息等灰色地帶手段襲擾，台灣也都頗有經驗，能夠與歐洲分享。

林佳龍強調，歐洲能發展的空間很大，因此自己上任外交部長後，也在外交部成立歐洲專案，除了將中東歐韌性計畫提升至2.0，並運用文化外交，在歐洲26個駐外館處舉辦超過70場活動，同時透過科技外交，使台灣與德國、法國及波蘭等歐洲國家，建構更緊密的關係。

林佳龍認為，台灣要與歐洲結盟，不是要訴說自己「很可憐」，而是要讓歐洲能找到與台灣的共同利益，才能夠立於不敗。

