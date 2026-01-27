歐洲河輪旅遊超奢華！ 漫遊萊茵河「上看65萬」

台灣人愛出國，去年出國人數多達1894萬人次，不只搭機出遊，現在歐洲有河輪行也很受歡迎。（示意圖／Pixabay）





台灣人愛出國，去年出國人數多達1894萬人次，不只搭機出遊，現在歐洲有河輪行也很受歡迎，一張船票就能包吃包住，還有看不完的美景，不過想體驗一次價格也不便宜，12天的行程，最貴要65萬元。

在甲板上曬太陽，看著一望無際的河景，室內還有娛樂表演，這是歐洲近幾年很夯的河輪行，主打行駛在多瑙河、萊茵河等浪漫河域，一旁經過的都是歷史建築，在河輪裡每個房間更是充滿歐式古典風格，不只沿途美景看不完，居住體驗更是豪華奢侈，現在河輪業者也積極搶攻台灣市場。

河輪亞洲區董事總經理俞翰傑：「當你到了船上之後，所有的感官所有的想法，以及整個旅遊的體驗都截然不同，同時我們船上的酒水飲料，是無限暢飲的，每日的岸上觀光活動也都妥善安排。」

看準高端旅客，河輪業者也跟台灣3大旅行社合作，推出河輪行程，像是晴天旅遊萊茵河12天之旅，行經瑞士德國法國荷蘭，價格從35萬起到65萬不等，鳳凰旅遊多瑙河12天，從維也納到紐倫堡，平均價格落在35萬元，東南旅遊隆河12天，漫遊法國、義大利，平均每人價格也得花費30萬。

旅行社總經理卞傑民：「一艘船我們包下來的話，就是大概70個房間餐房左右這樣子的一個數量，不過他整個因為是屬於全包式的旅遊，所以在單價的部分，也是屬於比較中高價位。」

不只河輪旅遊夯，台灣人愛出國，2025年出國人次高達1894萬人，不過來台旅客卻只有857萬多人，等於去年觀光逆差，達1000萬人次、約7000億元，觀光署去年設定，國際旅客目標900萬人次，確定破功。除了來台旅客目標沒達到，觀光署還公布，有46家國內的旅行社，目前是處於停業狀態，另外還有9家業者因為財務問題，被列為營運異常。

保證金遭扣押或執行的旅行社，包括喜泰旅行社、翔展旅行社、跳跳島在地日常旅行社等9家，其中創立近30年的彩虹國際旅行社，也因財務困難遭勒令停業，提醒民眾寒假出遊前，務必確認旅行社營運狀況，才能快樂出遊平安回家。

