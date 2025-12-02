歐洲注資建構太空韌性 推進戰略自主
記者廖子杰／綜合報導
軍聞網站「Breaking Defense」1日報導，歐洲太空總署（ESA）近日批准一筆16億美元（約新臺幣507億元）的全新3年期投資，用於支持「歐洲太空韌性」（ERS）計畫，盼藉此進一步提升歐洲太空安全與防禦能量，抗衡俄「中」等潛在對手的衛星威脅。
報導指出，歐洲太空總署11月27日於德國不來梅舉行的部長級理事會會議通過這項投資案，旨在為「歐洲太空韌性」計畫挹注所需資金和相關資源，該筆支出計畫，將應用於包含地球觀測、導航及安全通訊等領域，以增強各成員國在太空領域「非侵略性」防禦能量，同時透過擺脫技術層面依賴，推進戰略自主與行動自由，維繫歐洲在太空的優勢地位和利益。
歐洲太空總署10月於比利時布魯塞爾舉行的歐洲太空韌性會議期間，正式提出「ERS」計畫構想，尋求在當前國際地緣政治動盪和科技競逐加劇之際，整合歐洲分散的太空資源，確保資訊、通訊與導航等關鍵系統的穩定與獨立運作。專家分析，這是ESA首次以明確防務導向投資太空基礎設施，也標誌歐陸各國已逐漸從過往「和平目的」的傳統框架，轉向以「可用防衛支援」為目標發展太空能力。
ESA署長阿施巴赫透露，此次批准的3年期投資預算，最高上看270億美元（約新臺幣8563億元），將優先用於支援「政府地球觀測服務」（EOGS）、「亞利安6號」（Ariane 6）重型運載火箭、「織女星-C型」（Vega-C）中型運載火箭，和旨在建立歐洲商業發射能力的「歐洲火箭發射挑戰」等項目。
其他人也在看
台灣拚低軌衛星產業鏈 下一個兆元題材正在強勢成形
低軌衛星產業正快速起飛。高盛估計，市場規模將從目前的250億美元（新台幣約7848億元），一路飆到2035年的1080億美元（新台幣約3.4兆元），樂觀情境甚至上看4570億美元（新台幣約14.35兆元）。台灣過去以地面通訊設備為主，如今隨著福衛8號星系啟動、首顆齊柏林衛星成功射入軌道服役，以及B5G低軌通訊衛星計畫將在2027年啟動，在AI與國安通訊需求加總下，下一個兆元級產業引擎已經點火。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4
特斯拉最新版自動駕駛》曹興誠有感而發AI自駕時代已經到來 亦透露google早期TPU就很強
台灣外有中共機艦騷擾，局勢可謂風雨飄搖，可能很多人沒有注意，一場劃時代的汽車工...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
{影)升空畫面曝光！「齊柏林衛星」隨獵鷹九號奔向太空 SpaceX兩句話讓台灣團隊瞬間淚崩
[Newtalk新聞] 台灣首個自製衛星星系福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」，於11月29日凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。國家太空中心 TASA今日對外公布記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的影片，TASA指出，影片中SpaceX人員在衛星脫離時宣告「FS-8A入軌確認」(FORMOSAT-8A deployed confirmed) 並祝福「祝有個美好旅程」的即時語音，不僅是研發團隊最期待的訊息，也見證了台灣太空產業邁入自製星系的新里程。 這個由國家太空中心(TASA)今日對外公布的影片，完整記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的旅程，畫面涵蓋從火箭升空倒數、點火發射、第一節穩穩回收，直至最終衛星順利入軌的過程。SpaceX人員說出了所有研發人員最期待聽見的訊息：「FORMOSAT-8A deployed confirmed」(FS-8A入軌確認)，隨後更補上一句「We wish you well on your journey」(祝FS-8A有個美好旅程！)，這段來自SpaceX的即時語音，見證了任務執行辛苦的成果，也讓國家太空中心工作人員在該文留言新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中研院精進YOLO物件辨識 技術全球最快、隱私零外洩
電腦物件辨識技術YOLO（You Only Look Once），雖為美國學者Joseph Redmon發明，但在其退出開發後，則由我國中研院學者廖弘源、王建堯等人將系統不斷精進創新，迄今已成為全球最快、最精準的物件辨識技術，王建堯說，未來YOLO的應用不只在現有的在交通、醫療等面向，更可用於太空資料分析、分子生物研究等，協助人類進行更深層的研究。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 105
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 65
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 121
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 74
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 42
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 72
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 61
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 103
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 82
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 發起對話