歐洲注資建構太空韌性 推進戰略自主

記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「Breaking Defense」1日報導，歐洲太空總署（ESA）近日批准一筆16億美元（約新臺幣507億元）的全新3年期投資，用於支持「歐洲太空韌性」（ERS）計畫，盼藉此進一步提升歐洲太空安全與防禦能量，抗衡俄「中」等潛在對手的衛星威脅。

報導指出，歐洲太空總署11月27日於德國不來梅舉行的部長級理事會會議通過這項投資案，旨在為「歐洲太空韌性」計畫挹注所需資金和相關資源，該筆支出計畫，將應用於包含地球觀測、導航及安全通訊等領域，以增強各成員國在太空領域「非侵略性」防禦能量，同時透過擺脫技術層面依賴，推進戰略自主與行動自由，維繫歐洲在太空的優勢地位和利益。

廣告 廣告

歐洲太空總署10月於比利時布魯塞爾舉行的歐洲太空韌性會議期間，正式提出「ERS」計畫構想，尋求在當前國際地緣政治動盪和科技競逐加劇之際，整合歐洲分散的太空資源，確保資訊、通訊與導航等關鍵系統的穩定與獨立運作。專家分析，這是ESA首次以明確防務導向投資太空基礎設施，也標誌歐陸各國已逐漸從過往「和平目的」的傳統框架，轉向以「可用防衛支援」為目標發展太空能力。

ESA署長阿施巴赫透露，此次批准的3年期投資預算，最高上看270億美元（約新臺幣8563億元），將優先用於支援「政府地球觀測服務」（EOGS）、「亞利安6號」（Ariane 6）重型運載火箭、「織女星-C型」（Vega-C）中型運載火箭，和旨在建立歐洲商業發射能力的「歐洲火箭發射挑戰」等項目。