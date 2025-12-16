歐洲為烏克蘭和平協議設定條件

（德國之聲中文網）周一（15日）晚間，來自10個國家和歐盟的領導人與烏克蘭總統澤連斯基在柏林舉行了會晤。會晤後發表的一份聲明表示，與會各國和美國“承諾共同努力，在和平協議的框架下（向烏克蘭）提供強有力的安全保障”和經濟支持。

聲明還提出了六項必須納入任何協議的承諾，其中包括烏克蘭武裝部隊的規模以及歐洲和美國的參與程度。 80萬人的兵力上限較此前美國支持的計劃草案大幅增加，先前的草案建議的兵力為60萬人。澤連斯基表示，這一數字僅略低於烏克蘭軍隊目前的規模。

這些條件還包括由英國首相斯塔默和法國總統馬克龍領導的“自願聯盟”正在組建的“烏克蘭多國部隊”必須發揮作用，以及建立由美國支持的停火監督機制，並做出具有約束力的承諾，即如果俄羅斯再次發動攻擊，美國將援助烏克蘭。

其他條件包括同意投資烏克蘭的未來經濟，俄羅斯需要提供賠償，以及堅定支持基輔加入歐盟。

雖然聯合聲明中提到了北約在“提供強有力的威懾”方面的作用，但聲明並未提及烏克蘭加入北約。

與會的領導人們還表示，“現在俄羅斯有義務通過簽署該計劃並同意停火來展現其致力於實現持久和平的意願”。

迄今為止莫斯科一直拒絕停火呼籲，並強烈反對北約部隊部署在烏克蘭的任何可能。俄羅斯還一再敦促烏克蘭割讓領土以換取和平。

周一，歐洲領導人表示，國際邊界​​“絕不能以武力改變”，但補充說，一旦有效的安全保障到位，領土問題應由“烏克蘭人民”自行決定。

此次會議由德國總理梅爾茨主持，除斯塔默和澤連斯基外，丹麥、芬蘭、法國、意大利、荷蘭、挪威、波蘭和瑞典的領導人，以及歐洲理事會主席科斯塔和歐盟委員會主席馮德萊恩也出席了會議。

據德新社的報道，美國代表對這份聲明的內容表示贊同。

烏克蘭總統澤連斯基表示，在達成協議方面取得了“進展”，軍事方面看起來“相當穩固”，但他補充說，美國提出的方案中存在一些“破壞性”因素，不應出現在“新版本”中。

他補充說：“我們將盡一切可能找到關於安全保障、領土和資金補償等問題的明確答案，以幫助烏克蘭重建。”

作者: 德正 (德新社)