歐洲無人機危機擴大！瑞典、比利時再傳侵入事件

比利時布魯塞爾國際機場外圍，豎立了禁止無人機飛行的標誌。（圖／達志／美聯社）

近期歐洲多國連續爆發無人機入侵事件，從瑞典、挪威一路蔓延至丹麥、比利時，造成多座機場與軍事設施暫時關閉，凸顯歐洲空域監控的脆弱，也再度引發對俄羅斯混合戰行動的懷疑。

綜合外媒報導，在瑞典第2大的「哥德堡－蘭德維特機場」（Gothenburg-Landvetter Airport）6日下午觀測到1架或多架無人機，迫使10多個航班改道或取消。警方隨後展開涉嫌「航空破壞」（aviation sabotage）的調查。瑞典國營的機場營運商「Swedavia」晚間宣布，警方已結束行動，航班準備恢復。

瑞典事件並非孤例。僅2天前，比利時也因多起無人機目擊而陷入癱瘓。該國最大的「布魯塞爾機場」（Brussels Airport）1週內3度關閉，最新1次發生在6日晚間，持續約1小時。

更令人憂慮的是，無人機不僅出現在民航上空，也逼近軍事與核能設施，包括比利時佛拉蒙大區東部林堡省（Limburg）的核武轟炸機基地、部署F-35戰機的弗洛雷訥（Florennes），以及莫爾（Mol）的核能研究中心。

比利時政府為此迅速召開緊急會議，首相德韋弗（Bart de Wever）宣布加速推動「國家空域安全中心」（National Airspace Security Centre），預定於2026年啟用，以集中監控與分析全國領空事件。

同時，德國也派遣空軍人員與反無人機設備支援；比利時國防部長弗蘭肯（Theo Francken）則與北約秘書長呂特（Mark Rutte）通話，獲得北約支援承諾。

歐洲今年的無人機危機正在擴大。9月間，19架俄羅斯無人機闖入波蘭領空，促使華沙援引北約第4條款，要求成員國承諾「當北約成員國在領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，在任何一個成員國的提議下，北約各國將進行緊急磋商。」

對此，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也呼籲建立「無人機防線」（drone wall）。此後，丹麥首都哥本哈根及挪威首都奧斯陸機場，也因類似事件短暫關閉。

儘管大多數事件仍未找到具體責任方，歐洲多國官員已暗示背後可能涉及「具有國家水準的行動能力」者。比利時媒體則報導，政府懷疑俄羅斯可能在背後操作，意圖報復比利時清算機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）凍結1,400億歐元的俄羅斯資產，而這筆資金未來可能被歐盟拿來援助烏克蘭。

然而，莫斯科否認涉入，強調這些指控「毫無根據」。隨著歐洲空域一再被干擾、軍事與民用設施屢受威脅，歐洲各國開始正視1場可能已悄悄展開的「無聲戰爭」。

