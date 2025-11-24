歐洲版烏克蘭和平計畫「28條」全文曝光 強調主權保障、經濟重建

美國國務卿盧比歐(右二）在日內瓦會議後不僅首度鬆口期限「可以修改」，還將和平計畫形容為「會呼吸的文件」。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞]

歐洲的英、法、德三國（E3）已擬定一份對美國烏克蘭和平方案的反提案，全文內容曝光。這份文本以美國版的 28 點草案為基礎，逐點提出修改與刪除，反映歐洲在主權、軍事、安全保障與制裁安排上的立場差異。

根據《路透社》取得的完整文件，反提案首先確認烏克蘭主權，並主張俄羅斯、烏克蘭與北約之間達成「全面且完整的互不侵略協議」，消除過去 30 年來的所有模糊空間。美國原方案中的第 3 點—要求俄羅斯不得入侵鄰國、北約不再擴張—被歐洲版直接刪除。草案新增在和平協議簽署後，由俄羅斯與北約進行對話，以處理所有安全關切並營造降溫環境。歐洲版也保留烏克蘭將獲得「強而有力的安全保障」，並同意烏軍和平期兵力上限為 80 萬人。

廣告 廣告

對於烏克蘭加入北約的問題，草案指出此事仍須北約成員國「一致同意」，而目前並無共識；同時強調北約在平時不會在烏克蘭永久駐軍，但會在波蘭部署北約戰機。反提案內容也保留美方提出的「類北約第五條」的美國安全保證，包含協助機制、補償方式，以及若烏克蘭先行侵略俄羅斯即喪失保證等條款。若俄方入侵烏克蘭，將啟動協調軍事回應並恢復所有制裁。

文件提到，烏克蘭可望獲得歐盟會員資格，在審查期間享有短期的歐洲市場優惠待遇。同時設置「全球重建計畫」，從科技、能源基礎設施到礦產開採，並由世界銀行提供融資安排。

文建中也列出俄羅斯在未來的再融入路徑，包括分階段解除制裁、與美國建立長期經濟合作協議、重新加入 G8 等內容。在戰後重建方面，文件要求俄羅斯補償烏克蘭，並保持凍結的俄羅斯主權資產不變，直到賠償完成。同時將由美國、烏克蘭、俄羅斯與歐洲共同組成安全工作小組，負責執行所有協議條款。

核議題方面，雙方將延長核不擴散與控制條約，包括「Fair Start」；烏克蘭也承諾在核不擴散條約框架下保持無核地位。由 IAEA 監管的扎波羅熱核電廠將重啟，所發電量由俄烏平分。

反提案還要求烏克蘭採行歐盟關於宗教寬容與語言少數權保護的規則。在領土問題上，該草案要求烏克蘭不得以軍事方式收復被占領土，後續談判從前線接觸線開始。未來確定的領土安排不得以武力改變，任何安全保障在違反該原則時將失效。在商業活動方面，俄方不得阻擋烏克蘭使用第聶伯河，並確保黑海農產品運輸自由。人道部分包括：戰俘與遺體「全部交換」、遣返所有平民與兒童、家屬團聚計畫，以及協助衝突受害者的措施。

文件指出要求烏克蘭在和平協議簽署後盡快舉行選舉。整份協議具有法律拘束力，並由「和平委員會」負責監督與保證執行，主席為美國總統川普。文件最後指出，一旦各方同意備忘錄，立即啟動停火，雙方須撤至協議規定位置。停火監控方式將由俄烏雙方在美國監督下協商決定。

歐洲版28條簡易中譯，後方為與原版28條比較

1.立即停火並從前線撤軍

雙方同意立即停火，並撤至當前接觸線後方指定位置，以啟動協議實施。（無明顯差異，原版亦強調停火，但原版要求烏克蘭單方讓出更多東部領土控制權。）

2.俄烏及北約達成全面不侵略協議

俄羅斯、烏克蘭及北約達成全面且完整的非侵略協議，解決過去30年所有模糊地帶。（原版差異：刪除原第3點「俄羅斯不侵略鄰國，北約不進一步擴張」，避免雙方讓步。）

3.建立聯合安全工作組

成立美、烏、俄及歐洲參與的聯合安全工作組，監督協議執行並處理安全疑慮。（無明顯差異，但強調歐洲參與，原版僅限美俄主導。）

4.和平協議簽署後，俄北約對話啟動

和平協議簽署後，俄羅斯與北約召開對話，解決所有安全問題，創造降溫環境，確保全球安全並促進經濟連結與未來機會。（原版差異：原版無此點，原版僅要求烏克蘭放棄北約野心。）

5.烏克蘭獲得可靠安全保障

烏克蘭將獲得可靠的安全保障，包括類似北約第5條的集體防禦承諾，若俄侵略，將觸發盟國軍事回應。（原版差異：原版僅提供模糊「安全保證」，無北約式承諾，且條件性強；歐版強化為「可靠」且包含歐洲維和部隊。）

6.烏克蘭軍隊規模上限為80萬

烏克蘭和平時期軍隊規模上限為80萬人。（原版差異：原版上限60萬人，視為過度限制烏防禦能力。）

7.凍結當前前線作為談判起點

凍結當前前線作為領土談判起點，雙方從接觸線開始對話，而非預設割讓。（原版差異：原版要求烏克蘭割讓克里米亞、頓涅茨克、盧甘斯克及部分赫爾松/扎波羅熱，美國「事實承認」為俄領土。）

8.北約不永久禁止烏克蘭加入

北約不永久禁止烏克蘭未來加入，目前盟國內無共識。（原版差異：原版要求烏憲法永久放棄北約，並北約修章程永不接納。）

9.歐洲戰機部署於波蘭

歐洲戰機部署於波蘭，以支援烏克蘭邊境安全。（原版差異：原版同，但歐版強調非針對烏克蘭限制。）

10.北約不駐軍烏克蘭，但允許歐洲維和

北約不永久駐軍烏克蘭，但允許歐洲領導的維和部隊進駐。（原版差異：原版全面禁止北約或盟軍駐烏，無維和選項。）

11.扎波羅熱核電廠由IAEA管理

扎波羅熱核電廠置於國際原子能總署（IAEA）控制下，輸出平等分配給莫斯科及基輔。（原版差異：原版無此點，原版默認俄控制。）

12.全面釋放戰俘及人質

全面交換並釋放所有戰俘及人質，包括兒童及平民。（無明顯差異，但歐版強調「所有」，原版有條件。）

13.完整追責戰爭罪行

建立國際機制完整追責所有戰爭罪行，無特赦。（原版差異：原版要求「全面特赦」所有俄方涉案者，免於追訴。）

14.烏克蘭全面重建及財政補償

烏克蘭將獲全面重建及財政補償，包括凍結俄主權資產用於賠償，直至俄履行責任。（原版差異：原版僅$1000億凍結俄資產用於重建，但美國獲50%利潤，歐洲需追加$1000億；歐版強調全額俄資產用於烏克蘭，無美方利潤分成。）

15.聯合安全任務組

成立美、烏、俄及歐洲參與的聯合安全任務組，促進並強制執行所有協議條款。（無明顯差異，但強化歐洲角色。）

16.解除歧視性措施，保障媒體及教育權

雙方同意廢除所有歧視性措施，保障烏克蘭及俄羅斯語媒體、教育及少數族群權利。（原版差異：原版同，但歐版避免認可俄對「俄語人口歧視」的主張，轉為中性保障。）

17.烏克蘭確認非核國家

烏克蘭確認為非核國家。（無明顯差異。）

18.若烏發射導彈至俄核心城市，保證失效

若烏克蘭發射導彈攻擊莫斯科或聖彼得堡，安全保證視為失效。（原版差異：原版同，但歐版軟化為「考慮失效」，並連結至整體違約。）

19.分階段解除2014年以來對俄制裁

若莫斯科遵守「可持續和平」，自2014年以來制裁將分階段解除，俄羅斯重返G8。（原版差異：原版同，但歐版附加條件：若俄違約，制裁全恢復。）

20.俄羅斯重整合全球經濟

俄羅斯重整合全球經濟，透過解除制裁及G8重返。（原版差異：同上，附加違約懲罰。）

21.美俄聯合投資基金

剩餘凍結俄資產投資於美俄聯合基金，實施特定領域聯合項目。（原版差異：原版強調美方主導，歐版要求歐洲共同管理。）

22.俄烏歐洲非侵略條約

俄羅斯、烏克蘭及歐洲簽署全面非侵略條約。（無明顯差異。）

23.解決歷史模糊，無未來擴張承諾

解決過去30年所有歷史及安全模糊，無未來北約擴張預期。（原版差異：原版強制北約不擴張；歐版軟化為「對話解決」。）

24.受害者補償機制

建立機制處理衝突受害者苦難，包括心理及經濟援助。（無明顯差異，但歐版擴大範圍。）

25.烏克蘭盡快舉行選舉

和平協議簽署後，烏克蘭盡快舉行選舉。（無明顯差異，原版要求武裝法下選舉。）

26.受害者援助條款

制定條款處理衝突受害者苦難。（與第24點重疊，無明顯差異。）

27.協議法律約束力

本協議具法律約束力，由和平委員會監管及保證，由美國總統唐納德·J·特朗普主持。有違約罰則。（原版差異：原版同，但歐版強調歐洲及北約參與委員會。）

28.同意後立即停火

各方同意本備忘錄後，停火立即生效，雙方撤至協議指定點，啟動實施。（無明顯差異。）

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「28點和平計畫」會修改？白宮聲明：「充分維護」烏主權

澤連斯基感謝美國與川普 盼和平方案「每一步都走正確」