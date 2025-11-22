「歐洲現在是歡迎台灣去！」林佳龍解析台歐升溫3大關鍵：這才能立於不敗
台灣近一個月內在對歐洲關係上連續突破，副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，快閃比利時首都布魯塞爾，並踏入歐洲議會後，前總統蔡英文接棒前往德國進行為期一周的訪問行程，隨後外交部政務次長吳志中日前也接棒走訪比利時、法國、德國。對此，林佳龍於《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪中表示，歐洲其實很歡迎台灣訪問，但要在建立互信讓雙方能「共管」中共報復。
蕭美琴7日在林佳龍陪同下，應對中政策跨國議會聯盟（IPAC）邀請，出席其在歐洲議會舉辦的年會，創下我國現任官員公開到訪布魯塞爾的最高層級，一行人往返轉機的德國法蘭克福機場，2天後再迎來卸任至今第三度出訪歐洲的蔡英文，而蔡英文前腳剛走，吳志中又前往歐洲，還帶著一名穿軍服的現役軍官在德國現身。《風傳媒》日前披露，蕭美琴出訪起初外交系統也不樂觀，最終憑藉「打團體戰」耍得中國團團轉，而台歐關係近年升溫，與彼此的天時、地利、人和都有關係。
蕭美琴出訪過程如007 林佳龍：有賴互信基礎
林佳龍19日下午接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪，節目於今（22）日晚間播出。林佳龍指出，他上任後推動的「總合外交」理念，此次就是國會外交最好的呈現，其實IPAC不只支持台灣，也關切受到中共打壓的新疆、西藏、香港等人權問題；而除了與理念相近夥伴合作，要克服蕭美琴出訪難關，其實涉及許多單位，包括歐盟、歐洲議會、比利時政府及過境轉機地德國。
「好像007一樣是沒有錯。」林佳龍說，外交系統當初逐一和相關單位溝通、處理好損害控管，首先就是要保密，其次還要判斷中共可能採取的報復。他透露，「歐洲現在是歡迎台灣去」，只是要如何「共同管理」中共可能出現的不理性行動，而這就有賴雙方在互信基礎上，好好地共管中共，包括中共可能的介入、阻撓及報復；實際上，他今年下半年接連造訪日本、菲律賓與歐洲等非邦交國家，他也都是開誠布公，「我不會就是說好像突擊、去了就跑，我們是長期累積互信基礎。」
林佳龍：台灣和歐洲合作，對雙方都是互補
林佳龍提到，歐洲過去可能會認為台灣地理位置遙遠，台灣海峽情勢與自身沒太大關係，但俄烏戰爭爆發後，歐洲才發現俄羅斯能夠打到今天，是背後有中國不斷在支持，包括提供武器、無人機，並以購買俄國出口的石油、天然氣等支持其貿易，因而讓歐洲驚覺，中共威脅已擴張到歐洲大陸。
林佳龍續指，美國總統川普（Donald Trump）要求歐洲各國共同分攤防衛責任，再加上中國在俄烏戰爭扮演的角色，都讓歐洲覺醒，也成為台灣的機會，因為歐洲無論要再工業化或再武裝都需要台灣，從半導體、人工智慧（AI）等經濟供應鏈，台灣都不可或缺；另一方面，歐洲在科技領域其實很強，在國防工業上也很有基礎，這時台灣能夠和歐洲合作，其實對雙方都是互補。
林佳龍：中俄結盟，台灣成為歐洲最好夥伴
林佳龍直指，中國與俄羅斯已結盟、可謂「鐵桿」關係，若台灣與歐洲各自對抗，反而會被中俄各個擊破，因此台歐必須結合。事實上，台灣能走出去，除了台灣本身的重要性增加，世界變局包括俄烏戰爭、中共擴張、川普撤出等，都使得歐洲要自救，台灣也成為歐洲最好的夥伴，例如在抵禦無人機侵襲、海底電纜受損及假訊息等灰色地帶手段襲擾，台灣也都頗有經驗，能夠與歐洲分享。
林佳龍也說，歐洲能發展的空間很大，因此他上任後也在外交部成立歐洲專案，除了將中東歐韌性計畫提升至2.0，並運用文化外交，在歐洲26個駐外館處舉辦超過70場活動，同時透過科技外交，使台灣與德國、法國及波蘭等歐洲國家，建構更緊密的關係。他也強調，台灣要與歐洲結盟，不是要訴說自己「很可憐」，而是要讓歐洲能找到與台灣的共同利益，「這個才能夠立於不敗。」
