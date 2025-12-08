歐洲理事會主席嚴詞批評美國新國安戰略的歐洲願景

（德國之聲中文網）歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）表示，歐盟必須從美國新的國家安全戰略中吸取教訓。科斯塔在巴黎的一次活動上說，歐洲必須明白，盟友之間的關系以及二戰後聯盟的格局已經發生了變化。

科斯塔也強烈批評了這份美國戰略文件中有關“歐洲言論自由受到審查”，他還批評戰略文件對所謂的“愛國主義歐洲政黨”的贊同。

更多閱讀：美最新國安戰略文件批歐洲“文明消亡”

科斯塔說：“我們不能接受這種對歐洲政治生活的干涉威脅。美國不能替歐洲公民來決定哪些政黨是正確的，哪些是錯誤的。”

他也表示，“美國不能取代歐洲對言論自由的理解”，“我們的歷史告訴我們，沒有信息自由就沒有言論自由。”這位歐洲理事會主席批評了一些美國科技公司的影響力，稱“如果為維護美國科技寡頭的利益而犧牲公民的信息自由，那麼言論自由將蕩然無存。”

身為歐洲理事會主席，科斯塔負責在歐盟領導人之間斡旋，同時也處理歐盟與國際領導人的關系。他敦促歐洲人繼續加大重整軍備的力度。

新戰略強調 “美國優先” 對歐洲提出諸多批評

特朗普政府在當地時間周四晚間發布的國家安全戰略文件對歐洲措辭嚴厲，抨擊了歐洲的移民政策，支持了極右翼有關移民將導致歐洲面臨“文明消亡”的說法。

文件也批評歐洲“審查言論自由、壓制政治反對意見”，暗指歐洲對極右翼、尤其是反移民言論的限制。

該文件以鮮明的種族化視角表述描述國籍問題，稱一些北約國家在未來幾十年內很可能會出現“非歐洲裔人口佔多數”的局面。文件還呼籲在歐洲“培養抵抗力量”，法新社評論稱這一措辭在美國對關鍵盟友的表述中極為罕見。

“歐洲必須意識到，如今的美國與以往截然不同”

英國伯明翰大學國際政治教授大衛·鄧恩（David Dunn）周五（12月5日）在接受德國之聲采訪時表示，美國戰略文件“對歐洲進行了特別嚴厲的批評”。他指出，這份美國戰略偏離了傳統慣例，因為歷來美國外交政策文件都會強調盟友、共同價值與共同利益，“而這些在新的戰略中統統沒有體現”。

鄧恩強調，這份新戰略等於否定了美國過去80年的領導角色，讓歐洲“不能再假定以前的世界秩序仍然存在”。他表示，“美國優先”意味著美國正在放棄其傳統對歐洲安全的立場。“歐洲必須認識到，不能再像過去80年那樣依賴美國。歐洲必須意識到，如今的美國與以往截然不同。”

倫敦智庫查塔姆研究所外交政策專家拉普（Laurel Rapp）也告訴德國之聲，這份美國戰略文件“確實令人擔憂”，稱文件“將歐洲視為美國實現其全球願景的主要障礙之一，同時在很多方面卻對俄羅斯和中國網開一面”。

歐盟外交政策負責人捍衛美歐聯盟

歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）則於上周六（12月6日）捍衛了歐盟與美國長期以來的聯盟關系。她表示，針對特朗普政府發布的新國家安全戰略的批評聲音很多，“但我認為其中一些也是事實；例如，如果你看看就會發現，在面對俄羅斯時，歐洲一直低估了自身的實力”。

卡拉斯在多哈舉行的年度外交會議上表示：“我們當然應該更加自信。美國仍是我們最大的盟友。”她還說，雖然美歐並非總能達成一致，“但我認為總體原則仍在，我們是最大的盟友，我們應該團結一致”。

