歐洲研發布局深化 經濟部預告再與2國簽MOU

▲經濟部技術司今（7）日預告，年底前還會再跟兩個歐洲國家簽署MOU，擴大台灣與歐洲國家研發合作版圖。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 歐盟是台灣第4大貿易夥伴，以及台灣第一大外資來源，台灣也與歐洲邁入「拓展深化期」，目前已與14國啟動研發徵案、5國簽署合作備忘錄（MOU），雙方政府補助國和計畫多達86項、政府補助14億元。經濟部技術司今（7）日預告，年底前還會再跟兩個歐洲國家簽署MOU，擴大台灣與歐洲國家研發合作版圖。



技術司長郭肇中表示，台灣從2008年就與歐盟合作，2014年走向國與國之間的科研合作，強調外交處境沒有那麼簡單，以前還要拜託各國跟我們合作，但經過疫情後台灣半導體實力讓全世界所知，現在已經可讓台灣有辦法選擇合作對象，目前台灣投入14億元，讓台廠創造42億元。



而台灣政府也與西班牙、德國、捷克、英國及法國5國簽署MOU，也預告，今年至少還會再跟2個國家簽MOU。他透露，因為涉及到兩國之間合作，不能在確定之前透露國家，但暗示是高科技合作，且對方專研雷射領域，另外一個則是會聚焦AI領域。



技術司簡任技正戴建丞報告，技術司在2014年就開始透過「A+計畫」來連結歐盟，2020年以後經歷英國脫歐、新冠疫情、美國總統拜登上任帶動地緣政治競爭，以及俄烏戰爭爆發，讓台歐合作深化案件數也不斷累計。



迄今為止，台歐有86項合作實際，其中以材料化學及淨零排放22件最多，半導體及光電19件次之，資通訊14件第三。對於台歐合作是以材料化學最多？他補充，因為歐洲是工業革命起源國，化學是最好的科學，所以是歐洲強項，但也提到在疫情後各界注意到台灣半導體實力，半導體相關合作也呈現爆發性成長。



他提到，台灣與歐洲國家在半導體、機械、資通訊已經有合作實績，如群創光電與英國Camutronics、SPTS等共同投入氮化鎵功率半導體，聯發科與歐洲最大低軌衛星服務商Eutelsat OneWeb展開合作，希望可以挑戰Starlink。

廣告 廣告

而與地域分布，台灣將與西歐地區合作半導體、光電、機械及生技；與北歐合作資通訊技術驗證試點、探索新興機會；與中東歐地區展開運輸、機械及材化合作創新。



展望未來，經濟部將進一步拓展無人機、機器人與低軌衛星等新興關鍵技術，從西歐推動先進技術合作與創新方案驗證，進一步串聯中東歐供應鏈，並積極探索北歐新興機會，建構一套完整且具戰略韌性的跨國研發網絡。



另外，為鼓勵企業搶占先機，針對 AI 跨領域研發與參與國際標準制定跨國研發計畫，提供補助加碼最高 20%，研發計畫最高補助達50%且金額無上限；對於今年A+計畫有多少預算，以及目前總預算尚未通過是否有影響？郭肇中說，今年編列接近100億元。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

歐盟明年進口商品收碳費！彭啓明：盡快赴歐談判 曝國內產業影響

傳歐盟明年徵收碳稅！我國企業每年繳交鉅額罰款 環境部鄭重澄清

駐歐盟代表譬喻兩岸關係惹議 林佳龍：不熟《金瓶梅》不了解