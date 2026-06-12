歐洲社宅破15%！ 他怒批「台灣還不加速蓋」 網揭殘酷內幕





在房價狂飆、薪資成長停滯的當代台灣，居住正義早已從單純的經濟問題，上升為嚴峻的國安危機。許多年輕世代與基層租屋族，在面對每個月被房租無情掏空、轉頭又看到房價屢創新高的社會現實時，只能無奈選擇「不婚、不生、不買房」的消極抵抗。當傳統「成家立業」的夢想被現實擊碎，社會大眾不禁開始將目光投向政府的住宅政策：究竟廣建社會住宅是否為拯救高房價的唯一解藥？近日就有網友發文詢問，為何在國外行之有年的高比例社宅制度，在台灣推動起來卻如此舉步維艱？

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原PO在網路論壇PTT的Gossiping板上以「沒人發現台灣死都不肯加速蓋社會住宅嗎！」為題大膽提問，指出歐洲部分國家的社會住宅比例已經突破15%，其他像是新加坡、韓國、美國、日本等國，名下也都有著相當可觀的社宅基礎。反觀台灣目前的社宅比例，在國際對比下依然明顯偏低。

原PO表示，政府明明手握預算，卻不願意將更多的資源與精力投入社宅的興建上，眼睜睜看著高房價剝奪了年輕人的未來，進而摧毀了結婚與生育的意願，因此呼籲官方應該立刻展現魄力，加速推動社宅，讓買不起房的民眾能有一個負擔得起且穩定的居住空間。

▼原PO呼籲官方應該立刻展現魄力，加速推動社宅，讓買不起房的民眾能有一個負擔得起且穩定的居住空間。（示意圖／取自Pixabay）

此文章一出，立即引來兩派網友熱烈討論。支持加速興建的網友紛紛留言表示「影響不夠大是因為量太小好嗎，沒用外國幹嘛蓋，台北社宅明明就被搶爆」、「問題就不是房子不夠，而是建商蓋得太差，郊區房子沒有好到你願意通車才是問題」、「你以為能蓋到幾趴？要幾年？蓋來抽樂透而已啦！」、「夢到附近社區2-30年前預售400萬現在要賣1600萬」。

▼原PO指出歐洲部分國家的社會住宅比例已經突破15%，反觀台灣目前的社宅比例，在國際對比下依然明顯偏低。（示意圖／取自Pexels）

然而，許多深諳公共工程執行面的理智派網友則完全不買單，直言問題絕非動動嘴皮子、高喊一句「多蓋一點」就能輕易解決，「台北市都發局那時候才動工幾處社宅，整個量能就塞爆了，我請問你怎麼加速？」、「這就跟說台灣病房很缺很嚴重，要多加，阿就沒護理師是要怎麼開出新病房？」，點破了缺乏基層執行人力與配套措施的口號式政策，最終只會流於空談。

（封面示意圖／取自Pixabay）

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