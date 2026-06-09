歐洲空戰整合夢碎 德法FCAS計畫喊停

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記者廖子杰／綜合報導

軍聞網站「The Aviationist」8日報導，由於參與廠商間存在諸多難以解決的分歧，德國與法國同意終止近年來由歐洲主導的「未來空戰系統」（FCAS）國防合作計畫。

報導指出，FCAS計畫由德、法在2017年起推動、西班牙於2020年加入，集結達梭、空中巴士、達利思、MBDA、歐希亞和雷達大廠英德拉等歐洲軍工航太巨擘，規劃打造有人駕駛的第6代戰機、擔負協同作戰任務的「遠距遙控無人飛行系統」等2款「次世代武器系統」（NGWS），以及「雲端支援作戰系統」等新銳武裝，藉此滿足歐洲未來空戰任務需求，並維繫先進空優戰力。

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計畫啟動後，達梭與空巴2大巨頭在開發主導權、研發投入比例、技術分享、戰機性能諸元和規格，乃至智慧財產權等問題，長期爭執不下，導致矛盾日益加劇，連帶讓原先規劃的2026年起展開驗證機飛測、2040年交付部署首批新機的目標不斷延後。

眼見短期內無法順利化解僵局，德國總理梅爾茨和法國總統馬克宏5日在蒙特內哥羅舉行的「歐盟—巴爾幹半島峰會」場邊進行深入協商，最終決定終止FCAS計畫，但一致同意繼續推進包含無人機、感測器與戰術雲端數據鏈等計畫子項目的開發工作。梅爾茨預計將在10日揭幕的年度「柏林國際航太展」（ILA Berlin 2026）正式宣布這項消息。

「未來空戰系統」（FCAS）作戰想像圖。（取自空巴集團網站）

馬克宏（左）與梅爾茨會面討論後，決定終止FCAS計畫。（達志影像／歐新社資料照片）