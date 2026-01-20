歐洲組華盛頓群組 應對川普暴走

美國總統川普回鍋白宮以來逐漸遠離既有國際秩序，美媒Politico揭露，歐洲各國領袖已組成所謂「華盛頓集團」（Washington Group）的群組，在川普做出「狂野」行為時，以非正式管道有效溝通。歐洲方正思考「後美國時代」的自身安全保障，而這些群組正是歐洲成立新安全聯盟的起點。

川普併吞格陵蘭野心引起歐洲緊張，Politico指出，許多歐洲國家悲觀認為，和美國之間長期盟友關係的決裂似乎避無可避，歐洲政府與外交官也開始思考與美國長期決裂後，「後美國時代」（post-U.S. future）的發展。

Politico揭露，歐洲35個國家的國安顧問目前正定期聯絡，包含頻繁在線上或線下會面，以及透過較不正式的訊息交流。歐洲已經習慣尋求多邊解方，處理川普這個大麻煩。

歐洲這些團體的成員普遍來自各國高層，各國領袖也都參與其中，例如英相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茲、歐盟執委會主席范德賴恩、芬蘭總統史塔布、義大利總理梅洛尼常在群組中互傳訊息。

知情人士指出，過去一年，歐洲已形成一種有效的機制，每當川普做出狂野且可能有害的行為時，他們就會互傳訊息。這種「非正式但有效」的機制被稱為「華盛頓集團」，起源於去年烏克蘭總統澤倫斯基與一眾歐洲領袖赴白宮會見川普後，澤倫斯基也在群組中。

歐洲在美國之外另開群組，也成為美國逐漸背棄北約後，歐洲自身新安全聯盟的基石，Politico指出，歐洲各國也已形成廣泛共識，認為應迅速建立一個新的歐洲安全架構，新機制不會排除與美國的合作，但也不會再把美國視為理所當然。