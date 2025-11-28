歐洲經貿辦推《全民安全指引》！台大學生自主發放300本一週拿完

國防部已發布新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，將讓家家戶戶都能得到這份安全指引。 圖：擷自林飛帆臉書粉專

[Newtalk新聞] 政府19日起普發《當危機來臨時：台灣全民安全指引》，預計在明年1月5日前針對全國980多萬戶投送完成。對此，歐洲經貿辦事處今（28）日表示，危機應變能力已成為歐洲的優先政策，而台灣推出的《全民安全指引》也提供清晰、實用的建議，讓每個人在挑戰來臨時能從容應對。另外，台大學生代表大會也自主擺攤發放「小橘書」，300本不到一週索取完畢。

歐洲經貿辦事處今透過臉書發文表示，歐盟近日發布一項全新的戰略，著重於強化社會各層級與各領域的整備能力，並特別強調培養韌性文化。今年推出的《整備聯盟戰略》（Preparedness Union Strategy），旨在推動全政府與全社會的參與模式，強化歐洲預防與因應新興威脅的能力，進而增強自己的整體應變韌性。

歐洲經貿辦事處指出，此戰略的目標是提高大眾對風險的認知，強化公共意識、促進全民備災，並賦權公民，使其在危機發生的情況下，能具備相應的工具並主動採取行動。

歐洲經貿辦事處表示，每個人的備災方式以及對於「做好準備」的理解各不相同，因此不存在一體適用的作法。隨著台灣也積極強化自身的韌性與整備能力，歐盟與台灣有許多良好的機會可以交流經驗、互相學習並攜手合作。

歐洲經貿辦事處指出，以台灣新推出的《全民安全指引》為例，其目的在於提升大眾的風險意識，並提供清晰、實用的建議，協助每個人在面對各類危機時做好準備，並在挑戰來臨時能更加從容應對。

另方面，台大學生代表大會也發文指出，「面對天災與外來威脅，平時的準備就是最好的防禦」，因此在於11月12日至28日，台大學代會自主在台大學生活動中心擺攤發放「台灣全民安全指引」，現場更提供電子檔QR Code供學生掃描下載使用。

台大學代會秘書長孫傳哲說明，9月看到政府開始印製「小橘書」，認為住在校園宿舍或在外租屋的同學較難取得，因此以台大學代會名義發函國防部全民防衛動員署。起初國防部表示庫存不足，但後來在10月接到電話可以索取，因此他親自前往全動署將300本實體「台灣全民安全指引」拿回台大，讓學生能有機會在校園中取得。

台大學代會議長黃聖恩也表示，國防部提供的小橘書共有250本英語版和50本中文版，原先擔心中文版數量較少，學生索取會較不踴躍，沒想到在台灣生活、台大就讀的國際生也很踴躍索取，因此開始發放後就一掃而空。他說，原先安排擺攤三週發放，結果不到一週就索取完畢。

