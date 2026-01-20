歐洲綠色燃料減碳賽 4國零碳航運制高點

根據英國航運相關網站表示，全球航運減碳競賽正出現關鍵轉折，不同於亞洲大型造船基地或中東傳統能源樞紐，歐洲多個國家正以前所未有速度，布局綠色燃料基礎設施，企圖主導未來數十年航運能源版圖。其中，西班牙、丹麥、挪威與法國被視為最具領先優勢的四大國家。

據運輸與環境組織（Transport & Environment, T&E）最新發布的「航運電子燃料觀測報告」指出，歐洲目前已公布約八十項綠色氫能、電子甲醇、電子氨與電子甲烷專案，若全數順利投產，至二○三二年可望提供約三百六十萬噸油當量的電子燃料。儘管相較於現行海運燃料需求仍屬有限，但產能高度集中於少數國家，正逐步形塑新的航運能源地理結構。

丹麥在此波競逐中表現最為突出，共有十四項專案，年產能合計可達約三百六十萬噸油當量，涵蓋綠色氫能及其衍生燃料。西班牙則以八項專案緊追在後，約占歐洲總潛在產能的九％，並與該國正在發展的「氫能谷」及重要港口密切連結，包括阿爾赫西拉斯港（Algeciras）與畢爾包港（Bilbao）。

挪威與法國雖然整體規模較小，但規劃中有更高比例的產能直接鎖定航運用途。T&E指出，法國規劃產能中有百分之百供應航運使用，西班牙為六十三％，挪威為五十三％，丹麥則為四十二％。

若進一步聚焦「以航運為主要用途」的產能，挪威約有近四分之一產能屬於此類，主要為專為船舶設計的電子氨燃料。西班牙與法國各自擁有約一百一十萬噸油當量、可望用於船用加油的電子燃料潛力；挪威約十三萬噸油當量；丹麥則透過卡瑟（Kasso）設施，提供約二萬噸油當量的電子甲醇，其中部分已實際銷售作為船用燃料。

丹麥也率先跨越象徵性門檻，由歐洲能源公司（European Energy）與三井物產共同開發的卡瑟電子甲醇工廠，於二○二五年五月正式啟用，被視為全球首座大型商轉電子甲醇設施，年產約四萬二千噸電子甲醇。該專案被T&E認定為目前歐洲規模最大的航運專用綠色電子燃料計畫，部分產量已依合約供應給馬士基（A.P. Moller―Maersk）雙燃料貨櫃船使用，被業界視為替代燃料「可行性驗證」的重要里程碑。

T&E提醒，整體發展仍相當脆弱。目前所有規劃產能中，僅不到五％是以航運為主要最終用戶，且真正完成最終投資決策或進入營運階段的專案仍屈指可數，多數仍停留在規劃或初期開發階段，易受政策不確定性與成本壓力影響。

在政策面，歐盟「Fit for 55」專案中的《-FuelEU Maritime》規範，要求進出歐盟港口船舶逐步降低能源溫室氣體強度，至二○五○年須較化石燃料基準減少八十％。歐盟執委會也於二○二五年十一月宣布，將以至少二十億歐元投資，永續替代燃料，涵蓋航運與航空領域。

分析師指出，西班牙、丹麥、挪威與法國雖已在綠色航運燃料供應端取得領先，但能否化為實際產能，仍取決於未來數年歐洲是否能提供更明確且強而有力的需求誘因。若缺乏穩定市場與長期政策支持，許多目前領先的專案，恐仍停留在可行性研究階段，難以真正支撐航運業邁向淨零排放的關鍵轉型。