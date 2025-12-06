歐洲自救! 美從北約撤軍 波蘭1美元收250裝甲車、挪威買潛艇、德重啟兵役

根據挪威媒體《VG》報導，挪威計畫再購置2艘德國製潛艇，並添購遠程火砲，以增強海上及陸上作戰能力。 圖:翻攝自X帳號@Osint613

[Newtalk新聞] 美國擬以象徵性 1 美元的價格，向波蘭出售 250 輛將從歐洲撤出的美軍退役斯特瑞克（Stryker）裝甲運兵車。根據《Breaking Defense》報導，波蘭副總理兼國防部長 瓦迪斯瓦夫·科辛斯卡-卡米甚（Władysław Kosińska-Kamyś） 證實此消息，並表示軍方已支持初步提案，最終決定仍須國防部拍板。

科辛斯卡-卡米甚指出，軍方將全面檢查裝甲車技術狀況，評估是否適用於波蘭軍隊的訓練及作戰任務。他強調，武器多元化有助與盟軍協同作戰，尤其部分北約國家也使用斯特瑞克。然而，引入中古裝備仍面臨維修、現代化改造及訓練系統建置等挑戰，可能增加成本並延長整備期。

波蘭目前擁有逾 900 輛本地生產、搭載 ZSSW-30 砲塔的 「KTO 狼獾」步兵戰車，部分分析認為斯特瑞克可滿足地面部隊需求，降低對新訂單依賴。波蘭武裝部隊總參謀長 維斯瓦夫·庫庫拉將軍 表示，將與美方評估技術狀況，若安全局勢穩定，最終決定可望於 2026 年下半年 作出。《波蘭廣播電台》指出，若交易獲批，斯特瑞克將分派給第 18 機械化師，該師目前也在接收美製艾布拉姆斯坦克。

此外，據《德國之聲》報導，德國聯邦議院以 323 票對 272 票 通過志願兵役制，預計自 2026 年 1 月起 對全體 18 歲公民進行徵詢意願調查，男性須填寫，女性則為自願。此舉標誌德國在俄烏戰爭背景下，軍事政策出現重大轉向。

各地學生對此普遍反對，預計週五將在多達 90 個城市舉行罷課抗議，光在漢堡就有約 1,500 人參加。抗議者指出，年輕人不願將半年時間投入軍事訓練，且戰爭無助於未來發展。國防部長 鮑里斯·皮斯托里烏斯 表示，體檢制度可確保在危機發生時迅速辨識作戰能力，若志願人數不足或安全局勢惡化，議會可能恢復強制徵兵。

德國目前約有 18.2 萬名現役人員，政府計畫一年內增加 2 萬人，並在 2030 年代初將兵力提升至 26 萬人，配合約 20 萬預備役。這項政策也回應北約盟友對提高防衛支出的要求，每月薪資約 2,600 歐元，遠高於法國志願役的 800 歐元。

根據挪威媒體《VG》報導，挪威計畫再購置 2 艘德國製潛艇，並添購遠程火砲，以增強海上及陸上作戰能力。此舉顯示北歐國家正加快軍備現代化步伐，以因應區域安全挑戰。

北約前副參謀長米歇爾·雅科夫列夫將軍強調，歐洲在防衛能力上並非外界所想的薄弱。雅科夫列夫指出，歐洲海軍的護衛艦數量已超過美國海軍，坦克、火砲及戰鬥機數量皆為美國的兩倍。

他的核心觀點是，歐洲擁有足夠的工業和物質基礎支撐自衛，但缺乏「即使沒有美國也能戰鬥」的意識與勇氣。他指出，法國、波蘭等國已建立強大軍隊，且各國步兵營數量多於美國。雅科夫列夫強調，歐洲完全有能力保衛國家，但無法像美國那樣發動遠距戰爭。這番觀點挑戰了歐洲軍事實力不足的傳統認知，也呼應各國近期軍備擴充的趨勢。

