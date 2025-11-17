歐洲與俄羅斯必有一戰! 德籲北約派80萬大軍駐守邊境 武契奇這麼看.....

俄軍與烏軍在紅軍城激烈交火，雙方互射火箭彈。 圖 : 翻攝自空天力量

[Newtalk新聞] 俄羅斯近期集結大批兵力，對頓涅茨克州的紅軍城地區發起大規模攻勢，俄烏雙方在紅軍城地區的激烈衝突也再次成為國際社會的關注焦點。近期有消息稱，德國提議北約在邊境地區部署 80 萬士兵，與俄羅斯進行正面對抗。與此同時，塞爾維亞總統亞歷山大．武契奇 ( Aleksandar Vucic ) 也提出警告，認為歐洲與俄羅斯之間「必有一戰」，呼籲國際社會關注歐洲地區可能發生的全面衝突。

中國《鳳凰衛視》駐英國記者「徐量」透過《騰訊網》發布文章指出，俄羅斯近期公開宣布將「徹底拿下」紅軍城，並截斷頓巴斯地區烏軍部隊的後勤路線，呼籲駐守紅軍城地區的烏軍部隊盡早投降。針對俄羅斯主動公布的「捷報」，德國提議在北約與俄羅斯的邊境地區部署 80 萬大軍，應對俄羅斯未來可能發起的全面衝突。

烏克蘭東部前線局勢再度升溫。俄羅斯軍隊正集中主力部隊，試圖將烏克蘭守軍逐出戰略重鎮紅軍城，並沿多條戰線展開攻勢。(示意圖) 圖:全球戰略眼

針對德國提出的「 80 萬大軍部署邊境」，「徐量」分析認為，北約 32 個成員國可能根本湊不出如此大規模的部隊，同時對部隊運輸、裝備運輸以及各國軍火庫彈藥殘量提出質疑，推測北約根本無法完成在邊境地區集結大量兵力以及準備與俄羅斯開展全面衝突的目標。

「徐量」進一步指出，即使北約真的成功在邊境地區匯集 80 萬大軍，後勤保障也可能嚴重不足，強調北約各國不可能湊出至少 320 萬人的後勤補給部隊，批評德國動員 80 萬北約士兵的說法只是一場「嚇唬人的政治秀」。「徐量」表示，如果北約真的願意為了烏克蘭與俄羅斯正面對抗，那就不會遲遲不同意烏克蘭的入約請求了，「畢竟讓烏克蘭加入北約，北約就能名正言順的出兵俄羅斯，不讓烏克蘭加入的做法可以證明北約根本不想被烏克蘭拉下水」。

「波克羅夫斯克(紅軍城)方向」再度成為軍方熱詞。俄烏兩軍在此激烈交戰。 圖:翻攝自百度

然而，武契奇卻抱持著相反的觀點，認為歐洲國家與俄羅斯之間「必有一戰」，而且戰爭隨時可能爆發。「徐量」表示，塞爾維亞是一個長期被夾在東、西方陣營夾縫中，且經濟高度依賴軍工出口的國家，對戰爭風險具有較高的敏感性。

「徐量」強調，如果歐洲國家希望獲得真正的安全，就不應該透過軍事動員的方式，對俄羅斯進行壓制，「歐洲必須與俄羅斯共建、共享，才能邁向通往持久和平的道路」。

塞爾維亞總統武契奇認為，歐洲國家與俄羅斯之間「必有一戰」。 圖：翻攝自 騰訊網 徐量