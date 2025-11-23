歐洲與烏克蘭對美「28條」提出修改案 要求類似北約的安全保障

美國駐瑞士日內瓦使節團建築，美國、歐洲與烏克蘭代表11月23日在此進行閉門會議，商討美國提出的28條俄烏戰爭和平方案。路透社



美國與歐洲以及烏克蘭代表正在瑞士日內瓦，就美方要求烏克蘭的「28條」和平協議進行談判。這28條有許多條目形同要求烏克蘭無條件投降，歐洲與烏克蘭正提出反提案，要求對烏克蘭提供近似北約（NATO）「第五條」集體安全保障，歐洲則將用扣押的俄國資產向美國提供補償。

彭博新聞週日（23日）報導，知情人士表示，歐洲方面的提案內容包括要求美國提供一項安全保障，其強度應比照北約第五條集體防衛條款，並使用被凍結的俄國資產來重建和賠償基輔。他們拒絕莫斯科要求基輔割讓東部未被佔領領土的要求。

報導說，烏克蘭與歐洲盟友將會堅持，與俄國進行任何的領土交換，都必須在雙方沿著目前的戰鬥接觸線實施停火之後才能商談。這些提案將在週日稍後提交給美國。

歐洲方面的回應是在美國、烏克蘭和歐洲國家安全顧問週日在日內瓦舉行會議，討論美國提出的「28條」和平計畫之際傳出。美國總統川普急著想在感恩節（27日）之前推動達成協議。

根據美國提出的28條內容，烏克蘭將必須從俄國尚未能完全佔領的東部頓巴斯地區撤軍，該地區將成為一個國際承認的、屬於俄國的非軍事緩衝區。

莫斯科也將獲得國際承認兼併克里米亞與頓巴斯地區。前線剩餘的大部分地區，包括目前俄國部分佔領的赫爾松和札波羅熱，將會沿著接觸線凍結，也就是實質承認俄國目前的佔領區成為俄國土地。

這項由與俄國與美國共同參與起草的美方提案，還將限制烏克蘭的武裝部隊規模不得超過60萬人，永遠不能加入北約。

歐洲領導人，以及七國集團（G7）成員加拿大和日本，週六在南非舉行的二十國集團（G20）峰會期間發表聯合聲明，反對單方割讓烏克蘭領土或限制烏克蘭軍隊規模的提議。

知情人士向彭博新聞表示，部隊上限可以進行談判。烏克蘭先前曾表示在和平時期需要一支至少80萬人的軍隊。

他們補充說，美國提出的許多其他條款是可以接受的，包括釋放所有被拘留者（包括兒童）。

任何協議都將由一個由川普擔任主席的和平委員會提供保障，由美國監管和平狀況。

