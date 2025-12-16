歐洲製造商10年供應50億顆晶片給SpaceX 預計2年交貨將提高一倍

意法半導體的BiCMOS晶片技術用於美國Starlink衛星的高性能相控陣天線。（圖片來源／S[aceX官網）

《路透》報導，意法半導體（STMicroelectronics）的一位高層告訴路透，該公司已向伊隆·馬斯克的太空科技公司SpaceX公司交付超過50億顆用於星鏈衛星網路的射頻天線晶片，未來兩年內，根據雙方合作協議。意法交付的晶片數量可能提高一倍，達到100億顆。

10年前，馬斯克與歐洲最大晶片製造商意法半導體執行長謝里（Jean-Marc Chery）會晤，如今，意法半導體披露快速增長的「前端模組」或天線晶片合約規模，這筆合約已成為意法半導體專業晶片業務的驅動力。

BiCMOS晶片用於上萬個星鏈衛星

意法半導體微控制器和數位積體電路事業部總裁瓦扎內（Remi El-Ouazzane）接受路透訪問時表示：「過去10年用戶終端採購一些數量晶片，在未來2年內這些數量可能會提高一倍。」但是他沒有給出具體目標。

瓦扎內談到馬斯克的星鏈（Starlink）用戶終端使用的BiCMOS的天線晶片，他說：「我預計許多低軌道衛星廠商都會利用這項技術。」

意法半導體的BiCMOS晶片技術用於Starlink高性能相控陣天線，為美國星鏈（Starlink）衛星覆蓋的150多個國家/地區的800多萬用戶提供高速網路服務。

航太產業正在從政府主導的計畫轉向快速成長的商業市場，這主要得益於SpaceX、Eutelsat旗下的OneWeb以及亞馬遜旗下低地球軌道（LEO）網路等私人商業公司的推動。

自2015年與SpaceX開始合作以來，意法半導體已向SpaceX交付超過50億顆射頻「前端模組」（或稱為天線元件）。

SpaceX和意法合作研發許多產品

10年來，客製化晶片不斷創新，催生出一個全新的產業，利用低地球軌道衛星，為家庭和企業提供寬頻連接。衛星通訊業景氣欣欣向榮，連帶催生專用晶片的需求，這種晶片能夠處理高數據速率，並且能在太空惡劣環境下運行。

10年來，意法和SpaceX攜手合作，共同設計用於衛星通訊的客製化組件，推動創新發展。過去10年間，雙方合作研發許多產品，這些產品應用於數百萬個Starlink用戶終端以及超過1萬顆Starlink衛星，其中包括Starlink 最新的V3衛星。

Starlink用戶終端是首款、也是目前唯一消費電子相控陣天線，它透過連接近地軌道的數千顆Starlink衛星，提供可靠的高速上網功能。Starlink裝置專為使用者自行安裝而設計，只需兩步驟即可完成設定：插入電源，指向天空。

展望未來，意法半導體將為SpaceX平台提供即將推出的星間雷射鏈路，並且與泰雷茲（Thales）、歐洲通訊衛星公司（Eutelsat）等歐洲企業合作開展，涵蓋歐盟計畫的Iris 2衛星星座等多個計畫。

