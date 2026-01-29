歐洲討論共享「核保護傘」 填補美國空隙

▲德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）透露，歐洲各國已開始討論建立、共享「核保護傘」的想法，以填補美國在現有安全體系中的空缺。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）自重返白宮以來，積極調停各區域戰事，除了世界和平以外，更重要的是讓美國得以抽身，不再耗費兵費、軍力於無關美國切身利益的領域。對於北約（NATO）及歐洲，川普也頻頻施壓，要求盟國必須提高各自的國防預算，而不能再高度依賴美國。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）29日表示，歐洲各國已開始討論建立、共享「核保護傘」的想法，以填補美國在現有安全體系中的空缺，德國國內關於發展自身核防禦的討論也越來越多。

根據《路透社》報導，英國和法國是歐洲僅有的2個擁核大國，而德國則因「二加四」協議（Four Plus Two agreement，也稱「最終解決德國問題條約」，為德國在1990年代的統一鋪平道路）以及在1969年簽署的核不擴散條約，目前被禁止自行研發核武。不過，梅爾茨認為，德國背負的條約義務，並不妨礙它與包括英國和法國在內的盟友討論聯合解決方案。

儘管梅爾茨也強調，相關會談目前尚處於初始階段，近期不會有任何決定，但在川普顛覆傳統聯盟、跨大西洋緊張加劇之際，仍顯得相當重要。

德國聯邦議會議員兼國防委員會主席羅韋坎普（Thomas Roewekamp）亦贊同梅爾茨的說法，表示德國擁有可用於研發歐洲核武的技術能力：「雖然我們沒有飛彈或彈頭，但我們有技術優勢，可以為歐洲聯合倡議做出貢獻。」

逐步減少對美國依賴

分析指出，歐洲長期在防衛方面嚴重依賴美國（包括其龐大的核武庫），但近年已陸續增加自身軍事開支，部分原因是受到川普政府的嚴厲批評。

川普近期揚言，要從北約成員國-丹麥手中奪取格陵蘭島，並威脅要對阻礙他的國家徵收關稅（後來撤回了）等等，都加劇歐洲的不安。

川普過去也曾直言，美國不會協助保護那些在自身國防上，投入不足的國家，抨擊他眼中的「搭便車」行為。

原文連結：Merz says Germany exploring shared nuclear umbrella with European allies

