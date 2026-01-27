歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光

即時中心／黃于庭報導

為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。

據了解，該報告不僅支持歐盟與包括台灣在內的印太夥伴，就無人機科技及相關產業等安全與防衛領域強化合作及交流，並強調基於民主價值構建安全及非紅供應鏈的重要性。外交部表示，此一報告案展現歐洲議會對我國在無人機領域及共同提升民主供應鏈的肯定與重視，

面對威權主義擴張威脅，外交部指出，台灣作為民主陣營可信賴的夥伴，長期深耕無人機與關鍵科技產業，並致力與理念相近國家攜手打造安全、具韌性且符合民主價值的非紅供應鏈。

外交部進一步說明，2024年11月部長林佳龍率團赴立陶宛出席「無人機產業論壇」，見證我國「台灣卓越無人機海外商機聯盟」與「立陶宛國防暨安全產業協會」簽署瞭解備忘錄。

此外，外交部也已成立無人機外交小組，未來我國將持續深化與歐盟等理念相近夥伴，在相關領域進行交流合作，共同因應當前安全挑戰，促進區域和平與全球穩定。

