歐洲議會友台小組主席1月4日率團訪台！將見賴清德、赴金門了解台灣國情

[Newtalk新聞] 外交部今（30）日透露，歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）將於明年1月4日率11人訪團來台參訪，期間將拜會總統賴清德，並赴金門參訪，了解台灣國情。此外，訪團也會參訪台灣半導體產業，並就反制假訊息、複合式安全威脅等議題進行座談。

外交部今上午召開例行記者會，歐洲司司長黃鈞耀報告時指出，歐洲議會議員將在明年1月4日至1月 9日之間組團訪台。他說明，這個團是明年度第一個歐洲議會訪問團，由歐洲議會友台小組主席凱勒擔任團長，同團將會有歐洲議會的人民黨團的議員總共 11 人來訪，外交部對此表達誠摯的歡迎。

黃鈞耀指出，訪團在台期間將拜會賴總統、國安會、國防部、經濟部及陸委會等政府單位，並接受外交部長林佳龍的款宴。他說，訪團也將參訪台灣的半導體產業，並與台灣產官學界就反制假訊息以及網路的攻擊、複合式安全威脅、台歐經貿合作、印太及兩岸情勢等議題進行座談，並將赴金門參訪，了解台灣的國情。

黃鈞耀表示，團長凱勒長期支持台灣，自歐洲議會上一屆會期開始，擔任歐洲議會友台小組的主席，及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友我的網絡。他並提及，凱勒也在這一屆的會期促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國第 2758 號決議及對台灣持續軍事挑釁」的決議案。

黃鈞耀指出，外交部歡迎歐洲議會持續透過具體行動支持台灣。我國也將持續與歐盟及歐洲理念相近的國家共同合作，強化民主韌性與建構穩固的價值同盟。

