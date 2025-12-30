歐洲議會友台小組1月率團訪台 將晉見賴清德

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）。資料照。廖瑞祥攝



歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）擔任團長，將於明（2026）年1月4日率歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員共11人來訪。訪團在台期間訪團在台期間將晉見總統賴清德，還將赴金門參訪。

訪團除了將晉見賴清德，還將拜會國安會、國防部、經濟部及陸委會等政府單位，並接受外交部長林佳龍款宴，另將參訪台灣半導體產業，並與台灣產官學界就反制假訊息與網路攻擊、複合式安全威脅、台歐盟經貿合作、印太與兩岸情勢等議題進行座談，還將赴金門參訪，瞭解台灣國情。

廣告 廣告

外交部歐洲司長黃鈞耀介紹，凱勒長期支持台灣，長期擔任歐洲議會友台小組主席及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友我網絡，還促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。

福爾摩沙俱樂部今（2025）年10月首度在台北舉行年會，並在會後發布友台聲明，重申對於深化台灣與歐盟及大西洋民主盟友間跨國議會合作的承諾，並強調台灣是印太地區至關重要的民主夥伴，充分展現福爾摩沙俱樂部成員的挺台決心。

當時，林佳龍提出「國際海底電纜風險管理倡議」，而歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則在11月的歐盟印太部長會議中表示，歐盟將針對保護關鍵海底基礎設施提出新倡議。歐盟對外事務部也多次對外指出，波羅的海、紅海、台海及南海均面臨關鍵基礎設施遭到破壞的威脅。

黃鈞耀另表示，歐盟對外事務部多次在中國對台軍演的同時，直接表明維護台海現狀是關乎歐盟的「直接利益」。歐盟外長理事會今年10月在回顧2021年啟動的「歐盟印太合作戰略」時，也再度關切台海情勢，並重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

黃鈞耀還提到，歐盟今年也透過媒體的回應，重申聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，並首度引用《聯合國憲章》，敦促中國應遵守不得使用武力的原則，維護國際和平與穩定。他表示，外交部將持續促進歐盟以具體行動支持台灣，並共同努力深化雙邊實質交流與合作。

更多太報報導

IPAC譴責中共軍演「籲各國採緊急行動」 外交部：維持台海和平是國際共識

沙威瑪、優格都來自土耳其 駐台代表揭秘從「火雞」到Türkiye的正名路

降格我外館又改名！南非遭晶片制裁後態度軟化 外交部：明年1月協商