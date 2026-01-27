歐洲議會呼籲建構非紅供應鏈！ 林楚茵怒轟：民眾黨軍購條例給中國留後門

林楚茵怒轟，民眾黨軍購條例給中國留後門。（取自林楚茵臉書）

政府編列1.25兆軍購特別預算不斷遭藍白封殺卡關，民眾黨團昨（26）日下午提出「民眾黨版本」，包含軍購採購總額上限砍至4,000億元等，不過卻把非紅供應鏈、台灣之盾等內容拿掉。對此，民進黨立委林楚茵批，「黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門」！

「歐洲議會呼籲建構非紅供應鏈，民眾黨軍購條例開紅色後門」，林楚茵今天說，歐洲議會連過三案挺台，21日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日又通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟強化與台灣防衛夥伴關係。

林楚茵還幫大家劃重點：報告案特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全。她批，對比民眾黨的「拼裝版」軍購條例，竟然把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬！

林楚茵說，黃國昌平常最愛質疑政府標案用中國產品，自己提的軍購條例卻不限制紅色供應鏈？不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來，「黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門」！

