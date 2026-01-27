歐洲議會喊「非紅供應鏈」 林楚茵轟：民眾黨軍購條例「替中共開後門」

民進黨立委林楚茵。 圖：民進黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白持續擋下政院版「1.25兆國防特別條例」，民眾黨昨日卻自提版本。對此，民進黨立委林楚茵今（27）日在社群發文指出，歐洲議會近日連續通過三項重大決議明確挺台，並特別強調「構建非紅供應鏈」的重要性，反觀民眾黨提出的軍購條例卻刪除「非紅供應鏈」相關規範，直言這樣的做法不僅荒謬，更是替中共「開紅色後門」。

林楚茵表示，歐洲議會於21日先後通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日再通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，明確呼籲歐盟應強化與台灣的防衛夥伴關係，展現民主國家對台灣安全的高度重視。

廣告 廣告

林楚茵強調，該報告案特別點出「構建非紅供應鏈的重要性」，認為關鍵技術若不脫離對中國的依賴，國防安全就無法獲得真正保障。她直言，這正是當前國際民主陣營面對中共威脅的共同警覺與趨勢。

她進一步對比指出，民眾黨所提出的「拼裝版」軍購條例，竟然刪除行政院版本中明確要求的「非紅供應鏈」條文，質疑此舉完全與國際趨勢背道而馳，「簡直荒謬」。

林楚茵也點名民眾黨主席黃國昌，指出其平時最愛質疑政府標案是否使用中國產品，但由其主導的軍購條例卻完全未限制紅色供應鏈，前後標準明顯矛盾。

林楚茵最後表示，不只歐洲，各民主國家近年對中共威脅的警覺日益升高，「不用特地去美國快閃，也看得出國際趨勢」。她批評，黃國昌與 台灣民眾黨 推出的軍購條例，是在國際趨勢上「開逆向車」，檯面上作戲，背地裡卻替中共保留後門，台灣社會應高度警惕。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張又俠落馬 學者：共軍奪台時間不變、實戰演習倉促

「作弊偷機密還寫成這樣」 林楚茵痛批黃國昌卸任前夕推拼裝軍購條例