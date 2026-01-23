即時中心／黃于庭報導

為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會今（2026）年1月21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）2項去（2025）年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀。對此，外交部長林佳龍表示歡迎與感謝。

廣告 廣告

據了解，CFSP報告決議文重申，中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民；並譴責中國去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定；另對中國加強對台灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切。

此外，該決議文也強調，台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

至於CSDP報告決議文則提到，台海軍事情勢升高對歐洲的安全和供應鏈將造成嚴重後果，並譴責中國片面改變台海現狀的作為，以及拒絕排除對台使用武力的野心，對於區域穩定造成嚴重威脅。

該決議文另肯定美國、英國、法國與德國近期在台海進行的自由航行任務，呼籲台歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」（IRIS²）的權限，以及強化台歐在反制外國資訊操弄與干預（FIMI）及保護海底電纜的相關合作。

事實上，歐洲議會去（2025）年包括「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」官方代表團、及分別由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）、歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）以及歐洲議會歐洲愛國者黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）所率領的訪團訪問台灣，彰顯歐洲議會以實際行動支持台歐盟深化夥伴關係與雙方攜手強化民主韌性的決心。

對此，外交部誠摯感謝歐洲議會，扮演深化台歐盟關係的關鍵角色，未來我國將在既有的良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。

原文出處：快新聞／歐洲議會強力挺台！通過「台灣與中國互不隸屬」決議文 內容曝光了

更多民視新聞報導

藍白慘遭打臉！谷立言疾呼自由不是免費 張惇涵妙喻「鄰居提醒1事」

失控直衝ATM！三立SNG車撞彰銀釀10傷 酒測結果出爐了

小三通25週年 邱垂正：將持續提供優質服務

