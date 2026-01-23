歐洲議會挺台 外交部：共促價值同盟網絡

歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」(CFSP)、「共同安全暨防衛政策」(CSDP)2025年度執行報告的決議文，外交部今天(23日)對於歐洲議會扮演深化台歐盟關係的關鍵角色表達誠摯感謝，並表示近年歐洲議會議員不斷以實際行動支持夥伴關係與加強民主韌性的決心，因此我國將在既有良好基礎上持續深化與歐洲議會的各項合作交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。

歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩份執行報告決議文，重申反對中國扭曲聯大第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，並支持持續深化台、歐盟多面向合作與交流，外交部長林佳龍對此表示歡迎與感謝。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)外交部誠摯感謝歐洲議會扮演深化台歐盟關係的關鍵角色，未來我國將在既有的良好基礎上持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。』

廣告 廣告

「共同外交暨安全政策」報告決議文指出，中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民。該決議文也譴責中國去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定；另強調台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

「共同安全暨防衛政策」報告決議文指出，台海軍事情勢升高對歐洲的安全和供應鏈將造成嚴重後果，譴責中國片面改變台海現狀的作為及拒絕排除對台使用武力的野心，對於區域穩定造成嚴重威脅；另也肯定美國、英國、法國、德國近期在台海進行的自由航行任務，且呼籲台灣、歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」(Iris²)權限，以及強化台、歐在反制外國資訊操弄與干預及保護海底電纜的相關合作。