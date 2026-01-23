歐洲議會支持深化臺歐盟合作交流 外交部表達感謝

記者郭曉蓓／臺北報導

歐洲議會21日通過歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）兩項去年度執行報告的決議文，重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變臺海現狀，並支持持續深化臺歐盟多面向合作與交流；外交部長林佳龍今（23）日對此表示歡迎與感謝。

外交部表示，CFSP報告決議文重申，中國對臺灣的領土主張無國際法基礎，臺灣與中國互不隸屬，只有臺灣民選政府可代表臺灣人民；並譴責中國去年以軍演威脅臺海與周邊國際水域的和平穩定；另對中國加強對臺灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切。該決議文也強調，臺灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與臺灣的經貿與投資關係。

CSDP報告決議文則強調，臺海軍事情勢升高對歐洲的安全和供應鏈將造成嚴重後果，並譴責中國片面改變臺海現狀的作為及拒絕排除對臺使用武力的野心，對於區域穩定造成嚴重威脅。該決議文另肯定美國、英國、法國與德國近期在臺海進行的自由航行任務，呼籲臺歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供臺灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」（IRIS²）的權限，以及強化臺歐在反制外國資訊操弄與干預（FIMI）及保護海底電纜的相關合作。

外交部表示，歐洲議會去年有包括「歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會」官方代表團、及分別由歐洲議會復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）、歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）以及歐洲議會歐洲愛國者黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）所率領的訪團訪問臺灣，彰顯歐洲議會以實際行動支持臺歐盟深化夥伴關係與雙方攜手強化民主韌性的決心。

外交部表示，誠摯感謝歐洲議會扮演深化臺歐盟關係的關鍵角色，未來我國將在既有的良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。