歐洲議會新年第一團抵台 將親赴金門感受最前線 林佳龍：盼台歐友誼更堅實

​台歐關係2025年大躍進後，歐洲議會2026年度首個訪團近日已抵達台灣，訪團今（6）日上午晉見總統賴清德，午間則在外交部受到部長林佳龍設宴款待，預定明日前往金門，將前往馬山觀測站隔海遙眺望廈門。午宴期間，林佳龍再度提及外交部先前提出的「國際海底電纜風險管理倡議」、台歐產業高度互補、台灣為可信賴夥伴等，相信台歐持續深化合作，將為彼此創造更大的共同繁榮。

由德國籍歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒（Michael Gahler）擔任團長，率領的歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員訪團4日訪台，預定晉見賴清德，接受林佳龍款宴，另拜會立法院、國安會、陸委會、經濟部、國防部、數發部及國科會等機關；同時將與我國產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排參訪金門，一行人預計9日離開台灣。

賴清德：台灣有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴

賴清德今日上午接見訪團時表示，台歐關係近年來在各領域的對話、合作與交流都有大幅度進展。台海的和平穩定不只攸關印太安全，更是歐洲安全乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵；台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻，攜手共創區域及全球的穩定與繁榮。台灣也已準備好與歐洲議會及議員們攜手，將雙方的交流轉化為打造「民主供應鏈」的具體行動，為全球經濟注入更強大的韌性。

由德國籍歐洲議會友台小組主席凱勒率領的歐洲議會人民黨團議員團6日前往總統府拜會總統賴清德。（總統府提供）

凱勒在總統府致詞時則先代表6國、8名歐洲議會議員訪團致上新年祝福。此次訪團代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），多位成員曾親身經歷專制、獨裁、共產政權，更能體會民主生活與自由價值的可貴。訪團支持維持台海和平現狀，並關切對岸自多面向試圖改變現狀作為；他也強烈譴責中國上周於台灣周邊的挑釁，相關行為不可接受，且嚴重危及兩岸的和平穩定。他提到，台歐在多項議題上有共同關切，除了安全議題，在貿易、科學與衛生等領域也具深化合作空間。

林佳龍提兩方面：台歐深化合作將創造更大共同繁榮

林佳龍上午陪同賴清德接見凱勒一行人後，中午也在外交部設宴款待訪團。林佳龍表示，歐洲聖誕與新年假期才剛結束，歐洲議會的友人們便風塵僕僕來台訪問，而這已是凱勒第5度來台，此次更率領7名同儕前來，且皆為首度訪台，期待親身感受台灣蓬勃的民主朝氣。賴清德接見訪團時，強調台灣願成為歐洲最值得信賴的夥伴，盼台歐攜手共創全球穩定與繁榮，持續開拓互惠共榮璀璨未來。

林佳龍轉述，午間在外交部設宴款待表達歡迎席間，凱勒說自己每次來台訪問，都像回到「熟悉又親近的地方」，他也將與多位新成員一起見證台灣充滿活力的民主社會；凱勒強調，台灣與歐洲共享普世價值，而俄羅斯入侵烏克蘭，正如中國對台灣的威脅，都攸關彼此所珍惜的民主、開放社會與繁榮，「全球不安全感升高的時刻，民主夥伴更需要團結合作！」

林佳龍說，面對威權國家的挑戰，鞏固國家安全是各界共同期盼，他也在席間分享台灣的努力，如在「通訊安全」方面，外交部2025年提出「國際海底電纜風險管理倡議」，將從風險減緩、資訊共享、系統性改革與知識建構四大面向著手，期待與歐洲夥伴共同守護這項攸關全球運作的關鍵基礎設施；而在「供應鏈安全」部分，歐洲正積極推動「非紅供應鏈」與「再工業化」，台歐產業高度互補，台灣在半導體、無人機等領域具備關鍵技術與製造能量，更是理念相近國家可信賴的夥伴。

「我相信，台歐持續深化合作，將為彼此創造更大的共同繁榮。」林佳龍也透露，凱勒一行人明日將前往金門，並在馬山觀測站隔海眺望，親身體會「台灣站在民主最前線」的意涵。他祝福訪團此行一切順利，也盼訪團成員返回歐洲後，能把台灣的民主活力與堅韌精神，分享給更多歐洲議會同儕與各國民眾，讓台歐友誼持續深化、更加堅實。

