歐洲議會籲13歲以下禁用社群 13至16歲須家長同意

路走到一半，拿出手機查看，或是與朋友分享手機裡的內容，許多人都已經變成手機的重度使用者。

歐洲議會27日通過決議，呼籲統一歐盟國家使用社群的年齡，要將門檻設定在16歲。13歲以下的未成年人不得使用任何社群媒體，也不能分享任何影音與AI的陪伴工具；至於13歲到16歲的未成年人，則需家長或是監護人同意，才能使用社群媒體平台。

丹麥歐盟議會議員沙爾德莫斯表示，「這份報告終於劃清了界線，我們明確地告訴那些平台，你們的服務不是為孩童設計的，因此，你們的實驗到此為止。」

同樣的社群平台禁令澳洲將在12月上路，從10日開始，16歲以下青少年的社群帳號將被強制移除，而這個族群超過百萬人。

此外，違反規定的社群平台，也將會面臨4950萬元澳幣、超過台幣10億元的罰款。但當地的網路權益團體「數位自由計畫」則主張，這項法律是對言論自由的不公平攻擊，因此已經向高等法院提出訴訟。

麥覺理大學高級講師阿什加爾提到，「有一種叫IP的網址，這是大家都知道的，這是潛在的VPN，舉例來說IP顯示在澳洲，但可以翻牆改成在新加坡。」

至於亞洲的馬來西亞，近年來對社群媒體的監管也日趨嚴格，網路平台、通訊公司的用戶只要超過800萬人，就必須取得當地的使用執照。而對於16歲以下的社群媒體使用禁令，則是將在2026年上路。