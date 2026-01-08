歐洲議會訪團拜訪立法院 強調護台海航行自由

歐洲議會友台小組主席凱勒(Michael Gahler)率團訪問台灣，今天(8日)拜會立法院。凱勒表示，他期盼全球民主社群共同努力深化民主同盟合作、加強各方面發展。他並提到全球都感受到中共試圖改變台海現狀，因此歐洲商船、軍艦時常通過台灣海峽，確定其為國際海域，並堅定捍衛維持兩岸現狀。

歐洲議會友台小組主席凱勒偕同歐洲議會人民黨團議員自4日至9日訪問台灣，日前已晉見賴清德總統，並接受外交部長林佳龍款宴。8日則拜訪立法院，由立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及民進黨立委吳沛憶、國民黨立委陳永康、民眾黨立委麥玉珍等人共同接見。

韓國瑜致詞時，首先代表立法院表達熱情歡迎，並表示台灣人民感謝歐洲議會長期支持台灣，除了彼此共同追求民主、自由、人權等價值，同時也感受到歐洲文化、藝術、科技、民主發展影響全球，他期待訪團此行能夠深化台歐關係的實質發展。韓國瑜：『(原音)也希望這一趟立法院的拜訪以及台灣之行，各位所有來訪歐洲議會的團員朋友們對我們台灣留下美好的印象，多多結交台灣的朋友，也能享用一下台灣各種美食，也期待能夠引導出未來台灣跟歐洲更多實質上各種的發展。』

凱勒隨後致詞表示，中國時常造成緊張，讓台灣處於非常時刻，歐洲也面臨非常時期，包括俄烏戰爭及美國不確定政策，讓歐洲不知道未來會往哪裡去，因此，歐洲與台灣都持續努力捍衛共同利益與生活方式，並期盼全球民主社群共同努力深化民主同盟、加強各方面發展。歐洲議會也堅定捍衛維持兩岸現狀。凱勒：『(原音)我們知道中華人民共和國用各種方式，從各個部門或者各個角度想要嘗試改變現狀，但是我們要制止，而且要捍衛維持現狀，所以我們的商船、海軍、軍艦有時候就會通過台灣海峽，確定它是國際海域。』

凱勒也指出，此次訪台展開密集拜會，聚焦安全、國防、數位化、經濟發展等議題，思考雙邊如何持續合作，他也希望台灣企業能投資歐洲，強化彼此的經濟夥伴關係，互惠互利。(編輯：許嘉芫)