歐洲議會訪團見總統賴清德 批中軍演、籲維持台海和平

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率歐洲議會議員團等10人訪台，訪團成員6日至總統府會見總統賴清德。已是第5度來台的凱勒強調，維持台海和平現狀是歐洲議會的優先事項。

凱勒表示，「我們強烈譴責中國上週在台灣附近舉行的軍事演習，非常具挑釁意味，歐洲議會不能接受這樣的態度。」凱勒並強調，台灣海峽是國際海域，許多國家都會派遣軍艦或船艦通過，就是要清楚表明「我們不接受單方面改變現狀的任何作為。」

凱勒也指出，此次訪團是代表歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP），其中有多位成員都曾親身經歷專制、獨裁或共產政權統治，更能體會民主生活與自由價值之可貴。

此外，凱勒也提到歐洲和台灣都遇到海纜斷纜等問題，期待和台灣在政治決策、貿易、科學、健康醫療等層面上有更多交流與合作。

對此，總統賴清德除感謝歐洲議會多年來通過多項友台決議，關切台海和平穩定，堅定支持台灣的國際參與外，也提到台海的和平穩定不止攸關印太區域，更是歐洲安全、乃至於全球經濟繁榮的重要關鍵；面對中國長期的軍事威脅、外交、經濟脅迫等灰色地帶侵擾，民主國家唯有團結合作，才能抵抗威權主義對外擴張。

對於未來和歐洲議會的交流，賴清德表示，台灣有能力、有意願、更有決心成為歐洲最值得信賴的夥伴，特別是在半導體與高科技產業上，為全球民主供應鏈的韌性做出更多貢獻。本次歐洲議會訪團來台時間為4日至9日，除拜會賴清德總統外，預計還將安排赴金門參訪。