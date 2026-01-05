歐洲議會訪團10人來訪明見賴清德 針對反制假訊息、網攻進行座談

歐洲議會訪團來訪，友台小組主席凱勒（Michael Gahler，德國籍，前排左三）擔任團長。 圖：外交部提供

[Newtalk新聞] 外交部今（5）日表示，歐洲議會議員團一行10人於4日至9日訪問台灣，由歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒（Michael Gahler，德國籍）擔任團長，偕歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員來訪。這是歐洲議會今年第一個訪台團，外交部對此表達誠摯歡迎。訪團並將於明日上午赴總統府會見總統賴清德。

外交部說明，訪團在台期間將會見總統賴清德，並接受外交部長林佳龍款宴，另將拜會立法院、國家安全會議、大陸委員會、經濟部、國防部、數位發展部及國家科學及技術委員會等機關。訪團並將與我國產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、台歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排赴金門參訪。

外交部表示，歐洲議會於去年4月2日高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy, CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（Common Security and Defence Policy, CSDP）兩項2024年度執行報告的決議文，再度關切中國升高台海緊張情勢及透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻擾台灣有意義國際參與，並促請歐盟及其會員國持續深化與台灣多面向合作與交流，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。未來我國將在既有良好、緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

此次訪團成員包括歐洲議會議員西門（Sven Simon，德國籍）、貝克（Wouter Beke，比利時籍）、哥馬赫（Christophe Gomart，法國籍）、瓦斯蔓（Marion Walsmann，德國籍）、溫克勒（Iuliu Winkler，羅馬尼亞籍）、斯捷克巴（Michał Szczerba，波蘭籍）、法斯奇（Jan Farský，捷克籍）、凱勒主席辦公室主任蒲森川（Markus Poesentrup，德國籍）以及歐洲議會議員內魯多娃（Danuše Nerudová）辦公室助理歐絲特薇（Katerina Oosterwijk，捷克籍）。

