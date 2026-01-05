歐洲議會議員團訪臺 將晉見賴總統

記者吳典叡／臺北報導

歐洲議會議員團一行10人於本月4至9日訪臺，外交部今（5）日指出，訪團在臺期間將晉見總統賴清德，並拜會立法院等機關，將與我國產官學界代表，就全社會防衛韌性等議題進行座談。

歐洲議會議員團一行10人於本月4至9日訪臺，由歐洲議會友臺小組主席凱勒擔任團長，偕歐洲議會人民黨團議員來訪；這是歐洲議會今年第一個訪臺團，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在臺期間除了將晉見賴總統，並將拜會立法院、國家安全會議、大陸委員會、經濟部、國防部、數位發展部及國家科學及技術委員會等機關。訪團並將與我國產官學界代表，就反制假訊息與網路攻擊、全社會防衛韌性、臺歐盟經貿合作、印太區域與兩岸情勢等議題進行座談，並安排赴金門參訪。

外交部說，歐洲議會於去年4月2日高票通過歐盟「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項2024年度執行報告的決議文，再度關切中共升高臺海緊張情勢及透過扭曲聯合國大會第2758號決議阻擾臺灣有意義國際參與，並促請歐盟及其會員國持續深化與臺灣多面向合作與交流，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部強調，未來我國將在既有良好、緊密的基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同強化民主韌性，並建構堅實互惠的價值同盟網絡。

歐洲議會議員團一行10人訪臺，在臺期間除了將晉見賴總統賴，也將拜會立法院等機關，並將與我國產官學界代表，就全社會防衛韌性等議題進行座談。（外交部提供）