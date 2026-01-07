歐洲議會議員團赴金門隔海眺望 林佳龍：親身體會「台灣站在民主最前線」

林佳龍雨歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）。 圖：翻攝自林佳龍臉書

[Newtalk新聞] 「歐洲議會議員團」一行10人來台訪問，並於今（7）日赴金門參訪。對此，外交部長林佳龍表示，訪團將在馬山觀測站隔海眺望，親身體會「台灣站在民主最前線」的意涵。歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）則說，在全球不安全感升高的時刻，民主夥伴更需要團結合作。

林佳龍午宴款待「歐洲議會議員團」。 圖：外交部提供

林佳龍昨天午宴款待「歐洲議會議員團」，並表示，面對威權國家的挑戰，鞏固國家安全是民主夥伴的共同期盼。他說，在「通訊安全」方面，外交部去年提出「國際海底電纜風險管理倡議」，將從風險減緩、資訊共享、系統性改革與知識建構四大面向著手，期待與歐洲夥伴共同守護這項攸關全球運作的關鍵基礎設施。​

在「供應鏈安全」方面，林佳龍指出，歐洲正積極推動「非紅供應鏈」與「再工業化」，台歐產業具高度互補性。台灣在半導體、無人機等領域具備關鍵技術與製造能量，更是全球可信賴的夥伴；他相信，台歐持續深化合作，將為彼此創造更大的共同繁榮。

林佳龍提到，凱勒一行將前往金門，並在馬山觀測站隔海眺望，親身體會「台灣站在民主最前線」的意涵。他並祝福訪團此行一切順利，也盼訪團返回歐洲後，能把台灣的民主活力與堅韌精神分享給更多議會同儕與民眾，讓台歐友誼持續深化、更加堅實。

凱勒於會中提到，每次來台訪問都像回到「熟悉又親近的地方」，他也將與多位新成員一起見證台灣充滿活力的民主社會，「在全球不安全感升高的時刻，民主夥伴更需要團結合作」。他並強調，台灣與歐洲共享普世價值；俄羅斯入侵烏克蘭，正如中國對台灣的威脅一樣，都攸關大家所珍惜的民主、開放社會與繁榮。

外交部感謝歐洲議會長期以具體作為展現對台灣的堅定支持，未來我國將持續推動雙邊對話與交流，並攜手鞏固以民主、自由與法治為基礎的互惠夥伴關係。

