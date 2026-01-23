歐洲議會通過挺台決議文！中國駐歐使團又怒了 外交部：深化台歐盟關鍵角色

歐洲議會日前通過歐盟共同外交暨安全政策（CFSP）及共同安全暨防衛政策（CSDP）兩項2025年度執行報告的決議文，繼2024年度相關執行報告的決議文，此次決議文再度重申反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，及以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，並支持歐盟與台灣持續深化多面向的合作與交流。對此，中國駐歐盟使團今（23）日凌晨表達強烈不滿、解決反對；我國外交部發言人蕭光偉上午則向《風傳媒》表示，誠摯感謝歐洲議會扮演深化台歐盟關係的關鍵角色。

廣告 廣告

歐洲議會21日通過的歐盟共同外交暨安全政策執行報告決議文提及，中國對台灣的領土主張無國際法基礎，台灣與中國互不隸屬，只有台灣民選政府可代表台灣人民；同時，譴責中國去年以「海峽雷霆-2025A」與「正義使命-2025」等軍演威脅台海與周邊國際水域的和平穩定。另對中國加強對台灣政治、經濟、軍事、網路及認知作戰的脅迫表達關切；並強調台灣是歐盟在印太地區的重要民主夥伴，呼籲歐盟與會員國進一步推動及深化與台灣的經貿與投資關係。

歐洲議會同日通過的歐盟共同安全暨防衛政策執行報告決議文則強調，台海軍事情勢升高對歐洲安全和供應鏈將造成嚴重後果，譴責中國片面改變台海現狀作為及拒絕排除對台使用武力野心，對區域穩定造成嚴重威脅。另肯定美國、英國、法國與德國，近期在台海進行的自由航行任務，呼籲台歐盟就相關安全議題進行定期交流，並樂見未來提供台灣使用歐盟「通訊衛星星座計畫」（Iris²）的權限，以及強化台歐在反制外國資訊操弄與干預（FIMI）及保護海底電纜的相關合作。

中國駐歐盟使團嗆「顛倒黑白」 林佳龍：歡迎與感謝

對此，中國駐歐盟使團今日凌晨2時許發出「答記者問」回應，歐洲議會罔顧事實、顛倒黑白，中方表達強烈不滿和堅決反對。「台灣問題」是中國核心利益中的核心、一條不可逾越的紅線，「一中政策」是國際關係基本準則，也是中歐關係發展的政治基礎，敦促歐洲議會恪守「一中原則」，採取確實舉措糾正「錯誤言行」，停止向「台獨分裂勢力」發出錯誤訊號，以實際行動維護大局。

蕭光偉上午則向《風傳媒》轉述，外交部長林佳龍對於歐洲議會的決議文表示歡迎與感謝；蕭光偉也細數歐洲議會去年度來台訪團，包括歐洲民主之盾（EUDS）特別委員會官方代表團、復興歐洲黨團副主席伊亞伯（Ivars Ījabs）、歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）及歐洲愛國者黨團黨鞭韋安德（Anders Vistisen）等所率訪團，彰顯歐洲議會以實際行動支持台灣與歐盟深化夥伴關係與雙方攜手強化民主韌性的決心。

蕭光偉說，我國外交部誠摯感謝歐洲議會扮演深化台歐盟關係的關鍵角色，未來我國也將在既有的良好基礎上，持續深化與歐洲議會的各項合作與交流，共同打造堅實互惠的價值同盟網絡。

更多風傳媒報導

