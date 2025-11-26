歐洲議會通過決議 建議制定使用社群媒體年齡限制

（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲議會今天通過一項決議，呼籲將歐洲聯盟內社群媒體的預設使用年齡限制訂為16歲。

路透社報導，根據10月公布的決議草案，歐洲議會建議建立統一的歐洲16歲數位年齡門檻」，未滿16歲若未經父母或監護人同意，不得使用社群媒體平台。

歐洲議會這項決議也建議將13歲設為歐盟統一的最低數位年齡，13歲以下未成年人不得使用任何社群媒體平台，也不得使用影音分享服務與「人工智慧（AI）陪伴工具」。

不過，歐洲議會通過的這項決議並無法律約束力，也並非制定政策，僅為向歐盟執行機關與成員國提出政策方向建議。（編譯：劉淑琴）1141126