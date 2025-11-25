歐洲議會通過17億美元防衛計畫 強化歐盟國防與支持烏克蘭

歐洲議會(European Parliament)今天(25日)發表聲明稱，已批准預算達15億歐元(約17億美元)的「歐洲防衛產業計畫」(EDIP)，該計畫將資助歐盟成員國的國防投資，以及持續支持烏克蘭。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，歐盟發起廣泛的「重新武裝歐洲」計畫，「歐洲防衛產業計畫」是其中一環，目的在提升歐洲大陸的防禦能力並簡化生產流程。

該計畫有效期至2027年。為確保獲得該計畫的支持，歐盟各國的國防產品零件成本至少65%必須來自歐盟成員國或夥伴國家。

廣告 廣告

歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)在社群網站X上發文說，「歐洲防衛產業計畫」將用於加強歐盟國防產業，促進聯合採購和製造，並加強歐盟對烏克蘭的支持。

在此前，各國政府就資格認定等相關問題爭論不休。法國力推嚴格的「購買歐洲產品」規則，以促進歐洲工業發展，而荷蘭等國則主張擁有更大的靈活性，可從美國、英國和其他國家購買武器。