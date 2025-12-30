歐洲議會2026首個訪團要來了！外交部回顧台歐關係進展：今年非常順利

台灣與歐盟關係近來大幅提升，副總統蕭美琴親赴歐洲議會出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會後，外交部歐洲司長黃鈞耀今（30）日預告，歐洲議會友台小組主席蓋勒（Michael Gahler）將於明年1月率團訪問台灣。黃鈞耀提到，台歐盟關係今年進展非常順利，歐盟對台灣論述持續鞏固，台歐盟議會交流也持續深化，並就實質議題交流、合作。

蕭美琴11月7日在外交部長林佳龍陪同下，抵達位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席IPAC年度大會並發表演說，創下我國首名現任副總統踏入歐洲議會的紀錄。《風傳媒》先前披露，儘管蕭美琴現身歐洲議會，外交系統藉著與前副總統陳建仁、前總統蔡英文先後緊密訪歐，且轉機處德國法蘭克福機場與2天後訪問德國的蔡英文入境機場相同，讓中國無法確定要在哪條路線干擾，但歐洲方面願意放行蕭美琴並非偶然，也是台灣近年來大力推動對歐洲關係的成果。

外交部今日召開例行記者會，被問到如何看待今年台歐盟關係？黃鈞耀說，台歐盟關係今年進展非常順利，歐盟對台灣的論述持續鞏固，歐盟對外事務部（EEAS）在中國對台軍演時，多次直接表明維護台海現狀是關乎歐盟的「直接利益」（A Direct interest）；歐盟外長理事會10月回顧「歐盟印太合作戰略」時，也再度關切台海情勢，並重申反對任何企圖以武力或脅迫片面改變現狀的行為。

黃鈞耀提到，歐盟今年回應媒體時提及，聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，並首度引用《聯合國憲章》，敦促中國應遵守不得使用武力的原則，維護國際和平與穩定。另一方面，台歐盟今年也就實質議題交流、合作，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）11月在歐盟印太部長會議中表示，歐盟將針對保護關鍵海底基礎設施提出新倡議；歐盟對外事務部也多次指出，波羅的海、台海等海域關鍵基礎設施均受威脅，而外交部今年也曾提出「國際海底電纜風險管理倡議」。

黃鈞耀表示，外交部將持續促進歐盟以具體行動支持台灣，並共同努力深化雙邊實質交流與合作，同時也將持續推動與歐盟及理念相近的國家，在保護海底關鍵基礎設施方面交流合作，促進雙方福祉與應對共同風險，提升相關韌性。他提到，台、歐盟議會交流也正持續深化，福爾摩沙俱樂部（Formosa Club）今年首度在台北舉行年會，歐洲17國國會共41位議員來台，並在會後發布友台聲明，強調台灣是印太地區至關重要的民主夥伴，充分展現歐洲地區相關議會議員的挺台決心。

歐洲議會訪團預定明年初來訪 黃鈞耀：將赴金門參訪

黃鈞耀進行簡報時預告，蓋勒將於明年1月4日至9日偕同歐洲議會人民黨團（European People's Party）議員共11人來訪台灣，預計將晉見總統賴清德，拜會國安會、國防部、經濟部及陸委會等政府單位，並接受林佳龍款宴，並將參訪半導體產業，也將與產官學界就反制假訊息與網路攻擊、複合式安全威脅、台歐盟經貿合作、印太與兩岸情勢等議題進行座談，另將赴金門參訪了解我國情。

黃鈞耀說明，蓋勒長期支持台灣，自歐洲議會上一屆會期擔任歐洲議會友台小組主席，及歐洲地區福爾摩沙俱樂部共同主席，致力促進台歐盟議會交流，並助台灣擴大歐洲議會友我網絡。蓋勒也於本屆會期促成歐洲議會通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案。外交部誠摯歡迎明年度第一個歐洲議會訪團，也歡迎歐洲議會持續透過具體行動支持台灣，我國將持續與歐盟及歐洲理念相近國家共同合作，強化民主韌性與建構穩固的價值同盟。

