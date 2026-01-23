歐洲資金從美國撤資？川普撂話：將遭到「強力報復」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日就追求格陵蘭島大動作頻出，於21日才就此與北約組織秘書長達成初步協議，讓一眾歐洲國家感到威脅，川普在受訪時表示，若歐洲因此而拋售美國資產，將會遭到其「強力報復」。

若歐洲因此而拋售美國資產，川普表示將會遭到其「強力報復」。（圖／美聯社）

川普於出席世界經濟論壇時受《福斯財經網》訪問表示，「美國手中握有所有手段」，「一旦該情況發生，我們會採取重大的報復行動。」川普原本打算在歐洲八國施加關稅，以此要脅丹麥交出格陵蘭，但在21日與北約組織秘書長呂特（Mark Rutte）達成協議後取消，有猜測認為歐洲國家可能會拋售美國國債和股票作為報復手段。

廣告 廣告

根據《彭博社》報導，在川普對吞併格陵蘭施加威脅後，丹麥退休資金AkademikerPension於本周宣布將出售1億美元的美國國債；此外，格陵蘭島退休資金SISA Pension也正打算拋售美國股票。但《彭博社》認為，多數在歐洲的美國資產是由私人資金所持有，不是由政府操控，若真的將其拋售可能對歐洲投資者也會帶來負面影響。

根據《路透社》報導，瑞典退休基金Alecta也因為川普執政期間造成國際政局多次震盪，在過去1年間出售了其所持有的大部分美國國債。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）對此卻是完全不擔心，他認為丹麥於美國公債的投資規模如同其國家一樣「無足輕重」。

更多FTNN新聞網報導

川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地

八國關稅臨時喊卡 川普見NATO秘書長就格陵蘭問題達成初步協議

爭奪格陵蘭再掀關稅戰？歐盟議會考慮暫停對美貿易協議反制

