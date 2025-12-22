「歐洲軍團」保障烏安全! 11國表態要出兵維和 為停火帶來新折衷方案

北約部隊。 圖 : 翻攝自立陶宛國防部

[Newtalk新聞] 俄烏戰事近日出現新一波外交動向，歐洲 11 國與歐盟近日發表聯合聲明，表示在「具備強而有力安全保障」的前提下，支持烏克蘭就領土問題作出一定程度讓步，外界解讀為美、歐、烏三方在停火框架上試圖尋求折衷方案。

所謂「安全保障」指由多個歐洲國家組成的安全保障部隊，外界稱為「歐洲軍團」。該構想被視為回應各方不同訴求的折衷設計，包括歐洲方面不再堅持烏克蘭必須完整收回所有失土，對美俄之間關於領土安排的共識持較為默許態度；烏克蘭總統澤連斯基則不再以加入北約為前提，而是尋求類似北約第五條的集體安全承諾；美國方面則未反對歐洲軍事力量的進一步整合，象徵歐洲防務自主邁出關鍵一步。

許多歐洲國家陸續加強軍備，準備應對俄羅斯可能帶來的威脅。其中，法國第三裝甲師就成立了 ARF 部隊，準備接手北約反應部隊( NRF )的任務。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

不過，相關安排目前仍屬美歐烏內部協商成果，是否能推動實質停火，仍取決於俄羅斯總統普丁的態度。分析指出，俄方在安全層面的核心訴求尚未獲得明確回應，包括烏克蘭在東歐地區的戰略定位，以及頓巴斯地區的最終歸屬問題，仍存在高度不確定性。

在外交斡旋尚未取得突破之際，戰場態勢仍持續升溫。俄軍近期對烏克蘭多處能源設施與軍事目標發動大規模打擊，被外界視為冬季攻勢的一環。一方面，冬季作戰環境有利於削弱烏方後勤與民生支撐；另一方面，俄方也藉此在停火談判前展現持續作戰能力。

北約持續援助烏克蘭，讓俄軍難以突破戰線。圖為俄烏戰爭示意圖。 圖：翻攝自 騰訊網 一國之君歷史研究

此外，普丁近日自印度新德里返國後，俄印在能源、金融與防務等領域達成更深入合作，為俄羅斯在財政與外部支持上帶來一定緩衝。相較之下，歐洲對俄施壓的空間有限，美國總統川普也被認為不願在當前政治敏感時期進一步升高與俄羅斯的緊張關係。

分析人士指出，是否能對俄羅斯形成實質壓力，仍須納入中國與印度的立場考量。在多方力量交錯影響下，停火進程充滿變數。若普丁接受歐洲國家派遣安全保障部隊的構想，停火談判可望進入倒數階段。不過，若俄方強烈反對，相關難題恐將再次回到美方斡旋層面，烏克蘭危機短期內恐難降溫。

