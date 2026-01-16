歐洲軍隊進駐格陵蘭 白宮：不影響川普目標

丹麥外長拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)15日排除任何美國取得格陵蘭(Greenland)的可能性。白宮先前表示，歐洲對這處北極島嶼的軍事行動，並不會影響到美國總統川普(Donald Trump)的領土野心。

拉斯穆森告訴丹麥廣播公司(DR)，「這是不可能的事。這不是丹麥想要的，也不是格陵蘭想要的，這與所有的國際規則背道而馳。這侵犯了主權」。

拉斯穆森這番言論是在回應白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)。李威特稍早表示，歐洲軍隊進駐到這處丹麥自治領土，並不會改變川普的「獲取格陵蘭的目標」。

德國和法國14日表示，他們將與其他歐洲國家共同派遣部隊前往格陵蘭；格陵蘭副總理艾格德(Mute Egede)也指出，預期將有更多北大西洋公約組織(NATO)部隊出現在格陵蘭。

川普一再重申 ，為阻止俄羅斯或中國佔領格陵蘭，華盛頓必須擁有這處戰略據點、同時也是礦產資源豐富的北極領土。

格陵蘭和丹麥都已表示，格陵蘭不會出售，但川普並未排除武力強奪的可能性，他並揚言美國無論如何都要拿下格陵蘭，而他更希望是和丹麥達成協議。(編輯:王志心)