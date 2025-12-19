歐洲農民示威 民眾趁亂撿免費馬鈴薯

▲因不滿歐盟即將與南方共同市場達成貿易協議，好幾千名農民18日湧向布魯塞爾街頭抗議，有的還開拖拉機。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 歐盟領導人當地時間18日在比利時布魯塞爾召開峰會，討論包括與「南方共同市場」（Mercosur）（主要由拉美國家組成）的自由貿易協議，引發部分農民群體不滿，超過7000名來自歐洲各國的農民現身布魯塞爾街頭，有人還開著拖拉機上街示威、堵塞主要交通要道，並在歐洲議會大樓外面，拋擲馬鈴薯、雞蛋、石頭等物。不過當天現場也出現魔幻一幕，不少民眾趁亂撿拾農民丟棄的馬鈴薯，當作免費食材。

綜合《歐洲新聞網》等外媒報導，該協議將在15年內，取消歐盟與南方共同市場國家（巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭、玻利維亞）之間幾乎所有商品的關稅，實現自由貿易，但在歐洲內部面臨越來越大的阻力。批評者告，該協議將會削弱環境法規並損害歐盟的農業部門。有示威農民直言，他們不僅要應付稅收和綠色規則，還要擔心大量來自拉美的便宜農產品，加劇不公平競爭、威脅他們的生計。

有農民告訴《歐洲新聞網》，他們之所以反對南方共同市場，是因為如果這些國家將輸入更多產品到歐盟，卻不用遵守同樣的規則，那就是不正常的：「我們有很多規則需要遵守，但他們不用，歐盟官方還願意進口更多他們的產品。」

▲歐洲議會外頭，滿地的馬鈴薯、石塊等物。（圖／美聯社／達志影像）

示威最終演變為警民衝突，警方動用高壓水柱和催淚瓦斯驅散抗議民眾。有報導指出，這項協議其實去年就已經達成，不過仍需獲得大多數歐盟成員國支持才能正式簽署，原定本月20日成事，但在抗議發生後，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已將具體日期延至明年1月。

據了解，歐盟成員國中，德國與西班牙支持簽署協議，波蘭、匈牙利反對，法國、義大利則對部分商品的進口條款表達擔憂，認為簽署該協議還太早，希望在批准之前，先獲得對內部農業部門的充分保障。支持的聲音主張，在經濟成長疲軟、全球競爭日益激烈的當下，該協議將提振歐洲出口，而且還有來自美國的關稅壓力必須消化，南方共同市場是實現貿易夥伴關係多元化的途徑之一。

當天還發生插曲，有示威農民開拖拉機在街頭清倒大量馬鈴薯，有些民眾則上前挑選帶走，意外成為免費食物，不過也有車輛因為行駛經過馬鈴薯堆而打滑或卡住。

