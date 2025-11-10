歐洲重整軍備遇瓶頸！98%稀土依賴中國 「完全替代」至少需8至12年

歐洲國家重整軍備的行動遭遇瓶頸！（圖／達志／美聯社）

面對俄羅斯日益強硬的軍事姿態，以及美國在全球安全事務上愈發明顯的孤立傾向，歐洲各國正以前所未有的速度重整軍備。然而，《紐約時報》示警，這場重建行動卻面臨1個看似遙遠卻極為致命的障礙，那就是中國對關鍵礦產的控制。

《紐約時報》布魯塞爾分社社長、美國經濟記者斯米亞萊克（Jeanna Smialek）7日以「中國稀土壟斷如何影響歐洲國家軍備建設」（How China’s Rare Earth Chokehold Could Strangle Europe’s Military Buildup）為標題撰文指出，中國在全球稀土金屬與磁體市場佔據壟斷性地位。這些材料是製造導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事設備不可或缺的核心原料。

北京過去數年多次將此優勢作為地緣政治與貿易談判的槓桿，在與華盛頓與布魯塞爾的關稅爭端中，時而收緊、時而鬆綁稀土出口限制，讓歐洲的戰略規劃始終處於不確定之中。

在這樣的局勢下，歐洲聯盟開始尋求自救之道。歐盟執委會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已呼籲成員國在關鍵礦產供應上「爭取自主獨立」，歐盟貿易官員則與中方展開緊急協商，希望確保稀土供應不中斷。

根據外交消息人士透露，中國似乎願意就所謂「通用許可證」進行談判，藉此簡化對歐洲的出口程序。但這一構想能否真正落實，甚至能維持多久，仍是未知數。歐盟同時啟動替代供應方案，以免再度陷入被動。

歐盟委員會發言人吉爾（Olof Gill）表示，當前談判的首要目標，是為歐洲工業界「提供更多確定性」，但他也坦言「相關溝通仍在進行中」。

歐洲各國領導人逐漸意識到，他們的軍備擴張在很大程度上仰賴與中國這段搖擺不定的經貿關係。歐盟安全研究所研究員蒂爾（Joris Teer）則直言：「一切都取決於此。若關鍵礦產供應中斷，重整軍備便無從談起。」

今年4月，美國總統川普（Donald Trump）宣布對中國加徵新一輪關稅，北京旋即以管制7種稀土元素及磁體出口回應。10月，中國更進一步威脅擴大管制清單，直到川普與中國國家主席習近平於上週峰會中達成共識，將這項升級措施延後1年。

然而，4月生效的出口管制至今仍對歐洲適用。儘管歐盟多次宣示供應多元化的決心，北京的政策仍讓布魯塞爾陷入兩難。

目前歐盟約98%的關鍵稀土進口依賴中國，比美國的80%更高。儘管稀土在世界多地都有儲量，但其開採與提煉技術門檻極高，短期內難以複製中國的規模與效率。

歐盟去年通過的《關鍵原材料法案》（Critical Raw Material Act，CRMA）於2024年生效，旨在打造本土稀土產業鏈，但專家普遍認為這只是長期策略。顧問公司「SFA牛津」的分析報告預測，若考慮礦山開發、精煉廠建設、製造擴張及融入北約供應鏈等環節，要實現對中國的「完全替代」至少需8至12年。

然而，歐洲國防工業沒有如此寬裕的時間。面對安全環境惡化，歐盟各國正爭相提高國防開支，目標是在2030年前全面強化軍事能力。為此，歐盟已放寬預算規範，並啟動1項總額達1500億歐元的貸款計畫，以支撐軍事投資。

但正如負責能源事務的歐盟貿易專員、歐盟執委會副主席塞夫喬維奇（Maroš Šefčovič）所言，在中國出口許可制度下，歐洲買家取得稀土供應一直困難重重。

事實上，歐盟貿易主管部門統計顯示，自中國要求出口許可證以來，歐洲企業提交的約2000份申請中，僅有一半獲得「妥善處理」。即使北京暫時撤回加強管制的威脅，這種政策威懾本身已讓歐洲深感脆弱。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）警告：「即便出口管制暫停，我們仍處於極為脆弱的境地。」

自去年10月起，中國出口商被要求向政府申報稀土的最終用途，使北京得以掌握全球軍工供應鏈的需求流向。今年4月實施的出口管制進一步推高稀土價格，其中鏑（Dysprosium）等用於高溫磁體的材料價格飆升。

這些稀土正是F-35戰鬥機、無人機、潛艇、戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）與雷達系統等先進軍事科技的關鍵成分，也是歐洲軍備擴張計畫中列為戰略儲備的重點物資。

總部位於荷蘭海牙的「海牙戰略研究中心」（The Hague Centre for Strategic Studies，HCSS）分析師吉拉爾迪（Benedetta Giraldi）指出，中國此舉的最終目標，是放緩美國的軍事發展步伐，並讓歐洲間接受到牽連，「若打擊其中一方的安全領域，另一方也難以倖免。」

儘管歐盟早已著手推動稀土產業自主，但成效仍然有限。愛沙尼亞等地的新建加工廠尚在起步階段，企業界也懷疑歐盟提出的本地供應鏈策略，包括聯合採購、資金補貼與加速審批，是否能在短期內發揮實際作用。許多業者仍仰賴外交談判作為唯一可行的短期方案。

與此同時，美國則迅速展開行動。其國防部已向稀土材料公司「MP Materials」投資4億美元，並於本週宣布向稀土磁鐵製造商「Vulcan Elements」與「ReElement」技術公司提供新一輪貸款與潛在股權資助，以推動稀土回收與磁體製造。相比之下，歐洲的進展顯得緩慢。

布魯塞爾自由大學國防與治國方略專家福奧特（Daniel Fiott）強調：「國防自主始於材料自主。」但在現實中，歐洲尚未能脫離對中國的深度依賴。

歐盟安全研究所（European Union Institute for Security Studies，EUISS）的蒂爾更指出：「中國正試圖破壞歐洲整體的軍備重整計畫。即便沒有人願意明講，這一點在軍事圈內早已心照不宣。」

