歐洲金融機構大舉引進AI 大摩警告未來5年恐爆失業潮

投資銀行摩根士丹利預估，歐洲金融機構在加速引入AI以及高度數位化工作流程後，在2030年或之前，將會削減約21萬個工作職位。

英國金融時報報導，隨著人工智慧（AI）與數位化加速引入金融業，歐洲的銀行業將面臨近年來最大規模的人力調整。投資銀行摩根士丹利預估，未來五年內，歐洲銀行業恐怕會削減約一成人力，大約21萬個工作機會，面臨被AI取代的命運。（葉柏毅報導）

金融時報報導，摩根士丹利針對35家歐洲主要銀行進行分析之後指出，這些銀行目前合計聘僱約212萬名員工，假如按照大摩預估的裁員幅度，到了2030年或之前，歐洲將出現大規模金融從業人員面臨失業的挑戰。

大摩分析師指出，裁員風險最高的部門，集中在銀行的「中央服務」體系，包括後勤、風險管理與法律相關職位，因為這些領域、最容易透過AI自動化與數位化流程，取代現有人工作業，藉此能讓公司大大降低人力成本支出。大摩分析甚至直言，已經有不少銀行透露，引入AI和高度數位化系統，可望讓公司提高至少3成的工作效率。

歐洲的金融機構，加速引進AI，以及高度數位化，其實還有一個主要原因，那就這些歐洲金融機構的獲利能力，長期落後於美國同業，投資人對成本控制的壓力不斷升高，迫使銀行必須尋求新的降低成本手段，才能相對提高獲利率。