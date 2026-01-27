歐洲防務可以沒有美國支持？北約秘書長呂特：繼續做夢吧
北約秘書長呂特（Mark Rutte）於布魯塞爾歐洲議會發表演說時表示，若歐洲認為能夠在沒有美國支持的情況下自行防衛，那就「繼續做夢吧」。這番言論凸顯了歐洲在防務上對美國的依賴，同時也顯示了北約內部對格陵蘭問題的最新討論進展。
呂特於當地時間週一在歐洲議會演說中直言不諱地指出，「如果有人認為歐盟或整個歐洲能夠不依靠美國來自我防衛，那就繼續做夢吧。你們做不到，我們做不到。我們需要彼此」。這位北約領導人警告歐洲各國，若「真的想獨立自主」，就必須將國防支出提高至GDP的10%，並建立自己的核武能力，這將耗費數十億歐元。而他認為歐洲國家在可預見的未來仍需依賴美國的軍事支持。
美國總統川普（Donald Trump）仍堅持美國對格陵蘭的所有權要求，對於川普提出的北極安全問題，呂特給予肯定，「我認為他是對的。北極地區確實存在問題，也存在集體安全問題，因為這些海上航道正在開通，且中國和俄羅斯在該地區的活動日益頻繁。」
針對格陵蘭問題的未來發展，呂特概述了兩條工作路線。第一條北約對北極防衛承擔更多集體責任，以防止俄羅斯和中國大陸在軍事和經濟上進入該地區。第二條則是繼續美國、丹麥和格陵蘭之間的三方討論。呂特表明他不會參與這些討論，強調自己沒有代表丹麥談判的權限，也不會這樣做。
CNN報導稱，川普與呂特在達沃斯會面後，聲稱已與北約秘書長就格陵蘭問題達成框架協議，並表示不會再對那些反對美國接管格陵蘭野心的歐洲國家徵收關稅。目前尚不完全清楚該框架協議包含哪些內容，或呂特在談判中扮演的確切角色，但川普的驚人轉變再次將焦點聚集在這位北約秘書長身上。
