歐洲防空新利器！SAMP/T NG系統成功攔截「匿蹤與高機動」目標

〔編譯陳成良／綜合報導〕歐洲在長程防空領域取得重要進展。據《英國國防期刊》(UK Defence Journal)報導，由法國與義大利合作研發的「新一代SAMP/T防空飛彈系統」(SAMP/T NG)，近期在兩國成功完成了兩次關鍵的實彈射擊測試，驗證了該系統攔截包含「低可偵測性」(匿蹤)在內等複雜空中威脅的能力。

報導指出，負責開發的歐洲防空飛彈公司(Eurosam)證實，這兩次試射分別於12月3日在義大利薩丁尼亞島(Sardinia)的PISQ測試場，以及12月15日在法國比斯卡羅斯(Biscarrosse)的DGA飛彈測試中心進行。測試分別使用了義大利與法國構型的系統配置。

與過往單純的飛彈試射不同，這兩次測試均採用了完整的SAMP/T NG系統架構，包括接戰模組、感測雷達與發射器，以全系統整合模式進行運作。測試結果展示了該系統攔截「複雜空中與飛彈威脅」的能力，特別是針對在射程、速度、機動性以及低可偵測性(low observability)等方面具備挑戰性的目標。

在此之前，該系統搭載的「紫苑B1NT」(ASTER B1NT)攔截飛彈已於2024年10月及2025年7月完成試射，確認了其增程攔截能力。SAMP/T NG計畫是法、義、英三國長期合作的防空架構一環，由歐洲聯合軍備合作組織(OCCAR)負責管理，旨在強化歐洲的長程地面防空與飛彈防禦網。

報導提到，SAMP/T NG系統已獲法國與義大利軍方下訂，將分別裝備於法國航太軍(French Air and Space Force)、義大利陸軍及義大利空軍。首批系統預計於2026年初交付，屆時將展開作戰評估。

除了原開發國，該系統也受到國際買家青睞。丹麥已於2025年9月宣布選定法國版本的SAMP/T NG，作為其未來的長程地面防空與飛彈防禦主力。

