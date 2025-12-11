歐洲電動車產業游說歐委會：每拖延一步都會擴大與中國的差距

（德國之聲中文網）歐洲電動車產業領袖周三（12月10日）敦促歐盟委員會，堅持2035年新車零排放目標，並警告任何退讓都將削弱投資並擴大歐盟與中國的差距。

在致歐盟委員會主席馮德萊恩的公開信中，倡議組織E-Mobility Europe與ChargeUp Europe在包括瑞典汽車制造商極星（Polestar） 與沃爾沃汽車等近200名簽署者的支持下，呼籲保持這些目標。信中對歐盟近期試圖淡化相關目標的舉措深感憂慮。

這些團體表示，重新開放插電式混合動力車與二氧化碳中和燃料等過渡性技術，將制造不確定性並推遲電動車轉型，尤其當中國電動車制造商正加速領先並降低成本之際。

信中強調：“歐洲每拖延一步，都會擴大與中國的差距。”

歐委會將於12月16日公布汽車政策方案，該方案可能會在二氧化碳目標上提供更多彈性，並放寬自2035年起實施的新燃油車銷售實質禁令，而這正是德國汽車制造商與歐洲汽車制造商協會所推動的方向。

數月前，歐洲最大的汽車制造商與歐委會主席馮德萊恩舉行會談，要求在美國關稅以及中國電動車優勢的兩面夾擊的背景下，修改2035年前停止銷售燃油車的計劃。

目前，歐盟汽車政策方案面臨激烈的游說壓力，在本月中政策宣布前夕，來自業界與環保團體的信函湧入布魯塞爾。

作者: 德才 (路透社等)