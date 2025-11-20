歐洲電影獎入圍揭曉！《情感的價值》獲6項提名成最大贏家

陳宣如記者／綜合報導

挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）在今年坎城影展獲得評審團大獎後，於18日公布的第38屆歐洲電影獎入圍名單中再受高度關注，共取得六項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角及歐盟觀眾電影獎（LUX Audience Award），成為本屆入圍數最高的作品。主演史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）與蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）分別入圍男女主角獎項；這也是蕾娜特萊茵斯薇繼《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作。

挪威電影《情感的價值》提名六項大獎，成為歐洲電影獎最大贏家。（圖／海鵬影業提供）

《情感的價值》聚焦一名曾紅極一時的電影導演，試圖修補與兩名成熟女兒多年來的疏離關係。該片目前在挪威、瑞典、法國、英國與美國等地上映，並陸續傳出票房佳績。演員群以大量對手戲呈現角色間的複雜情緒變化，片中亦包含多段獨白戲份受到歐洲影媒注意。

除《情感的價值》外，本屆歐洲電影獎最佳影片項目共有15部作品入圍，涵蓋劇情片、五部動畫長片以及五部紀錄片。其中，《穿越地獄之門》、《只是一場意外》各自獲得四項提名，《聽見墜落之聲》則獲得三項提名，與挪威代表作《情感的價值》同樣被選為各國角逐2026年奧斯卡最佳國際電影的代表片。

史戴倫·史柯斯嘉（右）、蕾娜特·萊茵斯薇（左）入圍歐洲電影獎最佳男女主角。（圖／海鵬影業提供）

動畫類則由在金馬影展上廣受好評的《再見未來男孩》（Arco）受到矚目，該片由「鬼才導演」烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導、奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音，在安錫動畫影展拿下最佳影片後，再於歐洲電影獎入圍最佳影片、最佳動畫片以及青年觀眾獎三項。

在金馬影展上廣受觀眾好評的科幻動畫電影《再見未來男孩》，由奧斯卡影后娜塔莉·波曼擔任監製並參與配音。（圖／海鵬影業提供）

第38屆歐洲電影獎將於明年1月17日在柏林舉行，得獎名單由5400位歐洲影藝學院會員投票選出。典禮當天亦將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），並頒發「歐洲世界電影成就獎」給《盜墓奇美拉》、《幸福的拉扎洛》的義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。

