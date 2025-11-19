歐洲電影獎入圍揭曉 《情感的價值》領跑《穿越地獄之門》緊追

《情感的價值》在第38屆歐洲電影獎入圍名單中領跑。（海鵬提供）

第38屆歐洲電影獎入圍名單揭曉，贏得今年坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），共入圍最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角，加上日前公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項獎，成為最大贏家。其他入圍電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。以上4部片將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。

《穿越地獄之門》代表西班牙角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。（東昊提供）

《情感的價值》描述一位曾經風光的電影導演，試圖修復與他兩個疏遠的女兒之間的關係，該片在挪威、瑞典、法國、英國和美國等地都開出票房佳績。片中演員表現出色，知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）都因演出該片雙雙獲歐洲電影獎最佳男、女主角提名。

《情感的價值》女主角蕾娜特萊茵斯薇（左）與男主角史戴倫史柯斯嘉（右）片中表現出色。（海鵬提供）

《情感的價值》是蕾娜特萊茵斯薇繼《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。曾以《世界上最爛的人》登上坎城影后的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，片中表現自然流暢，有時令人捧腹，有時令人心碎，片中一場精彩的獨白戲，獲歐洲影媒盛讚「精彩至極」。男主角史戴倫史柯斯嘉曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派，這次一反形象，為該片注入極真實的情感與幽默感。片中多場他與女主角蕾娜特萊茵斯薇妙趣橫生的對手戲，對「情感是否有價？」有真實且有趣的詮釋。

值得一提的是，第38屆歐洲電影獎最佳影片獎項，總計入圍15部影片，其中還包括5部動畫長片和5部紀錄片共同角逐。目前在金馬影展大獲觀眾好評的動畫《再見未來男孩》（Arco），由鬼才導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導，奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音。該片繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，更一舉入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎。

「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，並由5400為歐洲影藝學院會員投票選出。時間上除更接近美國頒獎季高峰期，並將成為英國影藝學院獎和奧斯卡金像獎的前導，搏得歐洲觀眾更高關注度。此次頒獎典禮將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」予《盜墓奇美拉》、《幸福的拉扎洛》義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。

