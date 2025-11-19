歐洲電影獎揭曉《情感的價值》入圍六項最大贏家 蕾娜特萊茵斯薇再搶影后
勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），昨晚（18日）再度發威，以包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名，成為最大贏家。
值得一提的是，知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）因演出該片雙雙獲得最佳男、女主角提名。這也是蕾娜特萊茵斯薇繼熱門獲獎作《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾攜手合作的新片。其他提名電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。巧合的是，這四部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。
《情感的價值》劇情描述一位曾經風光的電影導演，試圖修復與他兩個疏遠的女兒之間的關係，片中所有演員都發揮極高德演出水準，演技層層遞進，挖掘出每個角色的內心世界與人生動機。曾以《世界上最爛的人》登上坎城影后寶座的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇，片中表現自然流暢，有時令人捧腹，有時令人心碎，再次證明她極具魅力的銀幕形象。片中一場精彩的獨白戲，獲歐洲影媒盛讚「精彩至極」，展現了她不斷帶給觀眾驚喜的演技示範。
《情感的價值》亦可說是男主角史戴倫史柯斯嘉的個人秀，曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派的他，這次一反形象，為該片注入極真實的情感與幽默感，被譽為他的巔峰之作。片中多場他與女主角蕾娜特萊茵斯薇妙趣橫生的對手戲，對「情感是否有價？」作了真實且有趣的詮釋，能引發全球電影產業專業人士與觀眾的共鳴，影媒紛紛認為問鼎奧斯卡獎項希望濃厚。
娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》3項入圍。值得一提的是，第38屆歐洲電影獎最佳影片獎項，總計入圍15部影片，其中還包括5部動畫長片和5部紀錄片共同角逐。目前在金馬影展大獲觀眾好評的動畫《再見未來男孩》（Arco），由鬼才導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導，奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音。該片繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，昨晚更一舉入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎，成為這次影片入圍另一焦點。
「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，第38屆歐洲電影獎頒獎典禮將於1月17日在柏林舉行，並由5400為歐洲影藝學院會員投票選出。時間上除更接近美國頒獎季高峰期，並將成為英國影藝學院獎和奧斯卡金像獎的前導，搏得歐洲觀眾更高關注度。頒獎典禮上亦將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」給《盜墓奇美拉》、《幸福的拉扎洛》義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。
